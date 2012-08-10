【酷人物】李国庆喊话：“电商明年都提价！”

李国庆

电商价格战的硝烟一天比一天浓烈。刘强东放话要在今年第三、四季度会掀起中国电商史上规模最大、最惨烈、最全面的价格战，苏宁启动3C产品的线上线下同价促销，确保全城最低价。

不过，这一切都被李国庆给否认了。

昨日，当当网CEO李国庆在深圳接受记者采访时表示：“他们说还想打价格战我就不信了，你说能比现在还惨烈?都没钱过日子了，资本金烧完以后拖人家商家的钱那是很危险的。”

当当一季度净亏9950万元

“咬人的狗不叫，真要发动价格战，如果是为了顾客而不是为了给投资人看，就应该大规模突然袭击一下，让对手措手不及。哪有价格战喊出来?”

2012年是电商行业的决战年，谁也躲不过。左手结盟国美，右手博弈京东，另外还有苏宁、亚马逊的狙击，当当网作为已经上市的B2C电商平台，日子并不好过。“只要有一个价格战不参加，当当的销售额就立刻剧降。”

面对众多电商火热开打价格战，李国庆认为价格战即将迎来终点。“谁也挡不住，电商明年肯定都提价，但提价救不了电商。亏得太多了，所以随着中小型电商的倒闭，大型电商到明年6月底前，就会倒下。投资人想清楚了不救了，而我也看不出有融资的迹象。”

继今年初与京东商城CEO刘强东多轮隔空喊话并牵扯“赌局”后，李国庆昨日再次发话称：“刘强东说烧没烧完我不知道，但是我算的账是他烧完了。”他认为，“中国电商的资本金，除了当当，其他的都应该烧得差不多了。”

而对于苏宁等线下零售商今年在电商上的强势进攻，李国庆称：“线下的零售商不必惊慌，电商只是把销售的总额放大了。”

今年一季度，当当网净亏损人民币9950万元，而上年同期实现净利润为人民币310万元，主要是因为营销开支和履约成本增加等原因所致。

不过，本周三当当网选择逆流而上，在北上广深等30个核心和重点城市开通团购业务，率先由F团、高朋入驻主打精品团购，未来还会精选其自身自营及招商的商品参与团购。

李国庆认为，团购是一个特价货市场，做的还是B2C的生意，未来会采取和商家分成的模式，不会有亏损的问题。“当当是卖书的，什么顾客都有，有现成的流量。服务的团购是当当的短板，这部分主要引进四个团购网站，采取开放平台的模式。”

数据造假是普遍现象

除了价格战，李国庆日前更在微博中公开回应电商造假风严重的问题，指出“流量造假、毛利率造假和费用造假盛行”。

“我认识的北京两家给京东供货的图书批发商说了，从京东买，再卖给京东，每周能赚七万块钱。”李国庆认为，如果按美国证监会的标准，电商售卖的商品让供应商回购，属于造假行为，但中国目前还没有这个标准。

“价格比供货商还低，你觉得这供应商能不买吗?哪个人会买200口锅呀?人家买奶粉，一买一车，奶粉保质期一年啊，这样的电商就是一个批发商。”

李国庆指出，数据造假已经成为了电商的普遍现象，因为电商行业普遍的考核标准是只要销售额够，不管毛利率多少都拿奖金。

在这种形势下，“目前，有2-3成是被商家和供应商回购的。刺激商家购买，刺激供应商回购这种行为，已经把商家撑着了，商家库存都不够了。因此也没解决商家销售问题。这种行为是炒货行为，我们把钱赔了进去，客户也毫无忠诚度。”