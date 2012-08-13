李彦宏：给青年创业者的7大建议

第一招：向前看两年

当年李彦宏在美国抛弃唾手可得的博士帽，艰苦创业的时候，美国IT界最火的是电子商务。无数人拼了老命想要挤上这辆被看好的网络列车，甚至不惜抛掉自己熟悉的行业。

李彦宏没有跟随大流进入电子商务领域，而是悄悄走到了尚少有人问津的网络搜索领域。因为他看到了搜索对网络世界可能产生的巨大影响。

李彦宏告诫跃跃欲试的年轻人：一定要有向前看两年的眼光。跟风、赶潮流，你吃到的很可能只是残羹冷饭。

第二招：少许诺，多兑现

——“这个项目多久可以完成？”

——“6个月。”

——“4个月行吗？给你加50%的报酬。”

——“对不起，我做不到。”

这是在李彦宏创业之初和一个客户的一次对话。后来，这个客户告诉他，对于李彦宏的拒绝，他感到非常满意，因为这反映出李彦宏是一个很真实和稳重的人，这样他的产品在质量上一定会有保证的。

第三招：不需要钱的时候借钱

在创业过程中，“有钱走遍天下，无钱寸步难行”是颠扑不破的真理。在美国硅谷里，每天都有公司因为有了风险投资而开山立派，每天也都有公司因为囊中羞涩而关门大吉。李彦宏认为，一定要在不需要钱的时候去向投资人寻求投资。

用一年的时间来做半年的事情，这是李彦宏的风格。他认为，这样可以保证有一半的钱仍然在自己的掌握当中。在这样的情况下去向投资人借钱，你就会立于不败之地。因为“就算借不到，我的公司也不会马上垮掉”。

在这种情况下，新创业的公司在寻求投资的时候才能表现得像个爷们，才能够与投资人以平等的身份来切磋具体事项。而投资人看到公司的经济状况良好，也就认为公司运作不错，便会很乐意进行投资了。

“不要轻易将主动权交给投资人，在创业的过程中没有人会乐善好施。”李彦宏告诫创业的青年人，“一定要在尚不缺钱的时候借到下一步需要的钱。”

第四招：分散客户

在创业的初期，创业者常常会因为有了一两个固定的大用户而偷笑不止。“或许不久就是想哭都哭不出来啊。”李彦宏这样说。

他刚回国创业的时候，公司主要是服务于几大门户网站。这几大网站都占据了公司收入的10%以上，任何一个客户的流失，都会对公司的效益造成极大的影响。

“命运只能掌握在自己手中，绝不能操纵在别人手中。”

第五招：不要过早地追求赢利

过早地实现赢利就是在大量地缩减对技术的投入。

李彦宏认为，一个创新的公司，在技术上一定需要大规模的投入。这样才能使自己在技术上一直处于领先甚至于垄断的地位。而这种领先在今后一定会带给企业大的回报。牺牲企业的长远利益宣布赢利，是不理智的行为。

第六招：专注自己的领域

从1999年公司成立到现在，4年的时间里，互联网世界沧海桑田，“网络游戏”“短信平台”纷纷强势登场，不少人捷足先登，赚得盆满钵溢；不少人跟风而动，也摔得头破血流。而李彦宏说他只在做一件事：搜索。

他说不少人曾鼓动他向网络游戏、短信等领域涉足，但李彦宏并没有这样做。在他眼里，自己的公司，自己的领域还有很深的潜力可以挖掘，自己目前要做的只是将搜索这一个领域不断翻新。

“在今后的若干年，百度也将只在搜索领域发展。”李彦宏如是说。

第七招：保持激情

一个创新的过程，绝对不是一个一帆风顺的过程。如果没有足够的热爱和激情，创业者将是很难坚持下去了。所以，李彦宏对青年创业者们说，先确保你对这个事业的热爱和激情，然后再创业吧。

“我选择放弃博士学位来进行创业，并不是为了钱，而是真的出于对这个行业的热爱。同时，我也并非完全不考虑钱的因素，但我始终坚信：在今天的社会中，只要你给了社会好的产品，社会一定会给你更多的回报。”