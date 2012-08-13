【酷人物】阎焱谈创业者与投资人差异：财富不等同于价值

8月9日下午消息，雷士风波还未平息，赛富投资基金创始管理合伙人阎焱今日在《第一财经周刊》创业者与投资者沙龙出现，虽然不能谈雷士细节问题，但他对于创业者与投资人差异、中国企业通病等问题做出阐述，他认为创业者创造财富但未必创造价值。
以下为阎焱今日所谈PPT要点：
企业成功的DNA：
- 好的领袖
- 商业模式可扩充性
- 清晰的盈利模式
- 核心竞争力
- 制度化透明化管理
- 好的企业文化与本土文化的融合
- 专注
- 现金流的把控
- Timing对商机时间的把握
- 有了好的DNA就一定会成功?
创业者和投资人的不同：
- 创业者大多数年轻，投资人相对老成
- 创业者大多激情横溢，投资人相对稳重理性
- 创业者大多缺乏经验，投资人大多经验丰富
- 创业者大多闯劲十足，投资人大多保守稳重
- 创业者大多知识局限，投资人大多见多识广
- 创业者容易急躁气馁，投资人相对平衡坚持
- 创业者大多不懂财务计划，投资人大多精于金融安排
- 创业者大多具有浪漫主义色彩，投资人更具理性的现实
- 创业者大多个人英雄主义，投资人更强调制度安排和透明化管理
- 创业者对成功定义更多与个人声名有关，投资人更在乎企业兴衰
- 创业者与投资人在根本利益上是一致的，他们是成功的搭档，一荣俱荣，一损俱损
- 但是创业者与投资人根本利益时常会有冲突
- 但这种冲突的调和与解决正是创业企业健康成长的重要动力，也是保证创业不犯打错、最终成功的重要过程
- 由此可见，创业者能在早期引进有经验的投资人，是成功的重要措施和保证。一个好的投资人给创业者所带来的绝不仅是钱，而是成功的制度保证。
创业者与企业家的差异：
创业者创造财富 但未必创造价值
企业家不仅创造财富 而且要创造价值 并且要把价值的创造制度化以传承下去
创业者以短期利益驱动为主，企业家具有远见并可为长期目标而牺牲短期利益
创业者敏感易变 企业家理性沉稳坚定
创业者不需要很高的教育 但要有street smart
企业家大多具有好的教养 理性思维主导 有智有德
利益驱动下的创业者灿若繁星 但企业家的出现则需要一代人的努力且寥若星辰
但两者的共性是都具有很高的empathy(同理心)
创业者可以转化为企业家 但成功者寥寥
中国民企的通病：
- 还是第一代创业者主导企业期，创业的动力来自于对生活改善的需求
- 生活以工作为中心，极致勤奋，但业务生活大多乏味
- 以短期盈利为目的，缺乏远见
- 创业者绝对权威，对他人缺乏信任感
- 短视、狐疑、易变、目的至上而且不择手段
- 对现代企业管理了解甚少且有抵触
- 绝大多数企业财务、会计和税收制度不健全
- 对政府的二元心态：惧怕和利用
- 环保意识极差
- 制度化缺失和企业的传承与退出的不确定性
阎焱认为，上述这些因素都是中国经济发展阶段和外部制度造成的，无论是投资还是戏剧电影，目前中国都是速食文化。企业的成功需要在很多时间、及很长时间上做出正确决策，从历史和统计意义上看，企业成功是小概率事件。
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