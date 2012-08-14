【酷人物】红杉资本周逵：创业初期不要直面腾讯 要有应变能力

红杉资本中国基金合伙人周逵

目前国内的移动互联网市场到底处于一个什么样的市场环境?创业秉承什么样的原则，才能生存下来?日前，《中国经营报》记者就移动互联网的创业热潮专访了红杉资本中国基金合伙人周逵。

《中国经营报》：目前国内移动互联网领域的创业公司的生存环境发生了怎样的变化?在这种环境下，红杉是如何判断项目的?

周逵：创业者现在面临的环境确实更为艰辛。与巨头们相比，不仅资源少很多，而且要赢就要冲击力更强，速度更快。然而，一个idea，已不足以支撑其持续成功。因此，我们在选择投资移动互联网项目的时候，既要判断市场的机会，更要看团队的战斗力有多强。

在市场方面，用户接不接受产品，模式有无竞争壁垒，这是很重要的一点。同时，创业者还要尽量避免一开始就面对比如腾讯这样的强大竞争对手。另外，由于目前国内的移动互联网还处于起点期，将来的变化会有很多，所以我们要求团队的应变能力要很强。

创业的基本价值定位基本是：要对用户有用，如果这点达不到，就不应该做;而创业企业能不能发展起来，除方向不能错外，还要有技巧和速度。虽然大公司什么都想做，但也有忽略的地方和自身的弱点，这些都是创业者很好的切入点。

但是，巨头们暂时的忽略，并不能证明他们之后不会做。因此对于创业公司来说，就是要拼命地奔跑，拼命占有市场并让用户留下。到最后，让用户来做选择，因此创业者首先需要把产品做得比任何竞争对手都要好。

《中国经营报》：在您看来，在移动互联网领域，创业公司的压力来自于哪些方面?与大公司相比，他们有哪些优势可以发挥?

周逵：目前移动互联网的轮廓已经清晰，但市场还在相对早期。对于巨头和创业公司，他们各有优势。大公司有优势的一面，也会有劣势的地方。比如在大公司内部，部门相互之间分派系;大公司看到机会的行动不如创业公司快;同时，也不会像创业公司那样没有顾忌地去破坏现有的条条框框。因此，大公司一般会根据市场的变化做选择，而每做一次选择，就会留出另一条路给创业者。在这方面，创业者需要更勤奋，其潜能才更易被激发出来。

创业公司所面对的压力主要来自三个方面：首先来自于产品能力，如果做的东西用户不喜欢，就没机会了;其次是营销能力，能不能快速把产品推送给目标用户，这直接考验创业者的营销能力;三是创业者的决心、耐力或承受能力。仗打不赢，是不是就不打了?战斗激烈，还该不该打这仗?对于这些问题的回答，都需要创业者背负很大的竞争压力。

《中国经营报》：现在，互联网的大环境正进入下行周期，红杉是如何把握投资节奏的?您如何看待未来巨头们并购的趋势?

周逵：虽然目前大环境不好，但在移动互联网领域，还是要看远期。红杉在这方面一直很积极，一旦看到合适的项目，就会投资。虽然，环境的变化以及大公司的跟进，会使得市场上的好项目越来越少，但市场又总会有新机会在酝酿在生长。事实上，创业者总是最勤快的，闻到市场契机就会很快动手。

在我们看来，在移动互联网领域，并购机会有增加的趋势，这是很正常的。对于创业者而言，成功未必要自己独立上市，这种意识正在增强。对国内大公司而言，虽然目前已经在积极投资，但还没开始积极并购，不过步伐肯定会加快。创新需要有速度，国内巨头们的行为，会越来越像Facebook、Google。