【酷人物】张朝阳:别叫我“千年老二”

搜狐公司董事会主席兼首席执行官张朝阳
今年8月6日晚间，张朝阳在出席搜狐第二季度业绩电话会议时罕见公开认输：“过去两年里，我们虽然尽了力，但还是在激烈的微博大战里落败”。彼时，张朝阳还在其个人微博上感慨道：微博和微信左右扇了我两个耳光，如同1999年QQ崛起时挨打的情形，我们需要对搜狐/搜狗进行SNS基因再造。
他是中国第一代数字英雄，2000年和王志东、丁磊一起成功登陆美国纳斯达克股市，开创了中国三大门户的辉煌时代。
他曾因“作秀”倍受争议。1998年他穿着轮滑鞋在天安门前表演“空翻”登上《南方周末》的版面。之后的生活更是成为媒体焦点，率队爬珠峰、和娱乐明星传出绯闻、买游艇。最轰动的是，当年已届40岁的他以半裸之身成为时尚杂志的封面。
他以矩阵之名，不断开辟企业战场。很成功的是，他的企业几乎在每个领域都占据一席之地；很遗憾的是，在进入的所有行业，他的企业都没能跑在最前头。一度，“赶超”是他对外喊话时最经常出现的词汇。而“千年老二”，则是很多业内人和媒体送给他以及他的企业的绰号。
再造，和赶超一样，是过去十多年间张朝阳最经常重复的词汇。但经过多次再造、升级的搜狐，如今仅仅依靠老迈的门户品牌广告和网络游戏支撑，营收规模远远落后于新三大巨头百度、阿里巴巴和腾讯。在Web1.0的门户、博客、微博、搜索和游戏等领域，排名最靠前的也仅仅是曾经的门户老二和如今的搜索老二。
媒体领域：昔日苦苦追赶十年今朝跌落榜眼位置
在第一次互联网泡沫破灭前，国内的行业格局就是三大门户高高在上。其中，尤以新浪和搜狐的竞争表现得特别激烈。但是无论那些年张朝阳怎么喊，明眼人都知道搜狐只能位居新浪之下。直到搜狐赞助北京奥运会，成为百年来第一家奥运互联网赞助商时，张朝阳的底气才越发显得充足。
2007年8月27日，除新浪之外，中国几乎所有的互联网媒体都发布了一条新闻：《Alexa：搜狐网站访问量总排名连续两周超越新浪》。Alexa数据曾经一度被新浪拿来当作讥讽搜狐的法宝，如今，同一个机构的统计，同样的两家网站，新浪与搜狐却彻底易位。
一时之间，似乎搜狐真要取代新浪成为中国门户网站的新霸主了。
然而，仅仅一周之后就风云突变。同样是Alexa，同样是算法调整。搜狐的排名由一周前的24名跌至第46名，远远落后于主要竞争对手。
这突如其来的变化引发业界争议，搜狐被指作弊。对此，张朝阳则愤怒辩白称，“我向毛主席发誓，向天发誓，搜狐绝对没有作弊，我干吗要作弊，我骗谁？董事会？我自己？”
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