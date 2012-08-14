【酷人物】陈光标卖空气的三宗罪

陈光标将在北上广卖空气，每罐售四五元。在南京一场环保宣传活动中，中国首善陈光标不但和《甄嬛传》中槿汐的扮演者孙茜举起锤子砸电动车，而且透露，他将于9月17日在北上广设立流动专卖店售卖新鲜空气，每瓶售价4元至5元。陈光标称，新鲜空气将装在易拉罐中，深吸三口就可以感受到心情舒畅、头脑清醒。（8月11日中国新闻网）

标哥一出手，必定抓眼球。一会儿砸大奔，一会儿砸电动；一会儿与猪羊为伍，一会儿偕美女出没……可以说，陈光标这个“中国首善”的名号确非浪得虚名，完全是赤膊上阵真刀真枪挣来的。然而，智者千虑、必有一失，陈光标此次的“环保秀”却并不高明且不说砸电动车有浪费之嫌，单是“卖空气”一项，便至少犯了三方面的错误。

其一，涉嫌“倒卖国家资源”。针对一些企业随意探测开发风能、太阳能资源问题，黑龙江省发布了《黑龙江省气候资源探测与保护条例》，明确规定气候资源为国家所有，今后将对气候资源探测实行探测许可制度，有关单位从事气候资源探测，必须经过气象部门批准，取得《气候资源开发探测许可证》。风能、太阳能已经“国有化”，空气和阳光当然也是不折不扣的“国家资源”。陈光标开卖空气，经过相关部门的审批了吗？获得相关许可证了吗？更关键的是，他缴纳相关税费了吗？在这里我郑重向国家相关部门提出举报。如果举报成立，一定要对其进行重罚，并按照罚金比例给予举报者分成。

其二，涉嫌“干涉政府部门公务”。不久前，针对外国驻华使领馆开展对我国PM2.5监测并且发布数据的行为，环保部副部长吴晓青在国务院新闻办召开新闻发布会表示，这种做法在技术上既不符合国际通行的要求，也不符合中国的要求。外交人员有义务尊重接受国法律法规，不能干涉接受国内政。希望个别驻华领事馆尊重我国相关法律法规，停止发布不具有代表性的空气质量信息。陈光标开卖新鲜空气，岂非影射现如今城市里空气污染严重？他是否对现在的空气质量甚至政府部门的工作产生了不满，才采用这种类似于行为艺术的另类方式，变相发布“不具有代表性的空气质量信息”？陈光标是中国人，当然不能给他扣上“干涉中国内政”的大帽子；但他这种行为，至少应定性为“干涉政府部门公务”吧？一小撮别有用心者的这种恶劣行径必须立即严厉制止，以免误导了广大不明真相的群众。

其三，涉嫌“破坏经济发展和社会稳定”。对于罐装新鲜空气的市场前景，陈光标很是看好，他说：“我们现在每天吸着汽车的尾气，而现在我们将无污染城市的新鲜空气拿来卖，有利于大家身体健康延年益寿。”就这一句话，便将其“狼子野心”暴露无遗大家都去买他的新鲜空气，全都身体健康不生病，医生吃什么？医院吃什么？整个医疗行业吃什么？！众所周知，随着住房、教育和医疗成为中国人头上的新“三座大山”，这三个行业理所当然地成为我国的三大重要经济支柱，不仅创造了可观的GDP，还让无数从业者跻身“先富起来”的行列。如果老百姓都不生病，医疗行业把病人当唐僧肉恣意痛宰的好日子戛然而止，紧接着药厂便会倒闭、医院便会关门、医生和医药代表便会失业……长此以往，不仅会严重影响我国经济又好又快发展，甚至会影响到整个社会安定团结的大局哩。