互联网新生代：可怕的90后

生于80年代的美图秀秀创始人吴欣鸿，专注做面向90后这个年轻群体的产品。为了更贴近这个用户群，他和团队每隔一段时间，就会和他们面对面交谈。

“美图秀秀”创始人吴欣鸿是一个与90后用户“打交道”多年的创业者：4年前，他用3天时间做了一个应用工具“火星文转换器”(将汉字转换成生僻的文字)，在未做任何推广的情况下，仅一年时间便带来了四五千万的90后用户。做这款产品的时候，他没有想过赚钱，推出来后也很难找到盈利模式。但面对庞大的用户量，吴欣鸿当时想到了把原来的用户转换到一个赢利方向相对清晰、依然针对这个人群的一个产品，于是便有了后来的美图秀秀。

这款傻瓜式的修图软件已有1.2亿的用户，核心用户群依然是90后。从火星文转换器无心插柳的偶然成功，到1年后专心为这个群体做一款产品，面对同样高涨的用户量，吴欣鸿最直接的感受是：就像从来没有人给他们做过产品似的。

5月上旬，这位来自厦门的80后创业者，在我们约见的北京建国门桔子水晶酒店大堂聊起这件事。他不讳言美图秀秀推出的第一个版本其实很粗糙，但90后不会像专业做IT的人或白领那样，“骂你这是个垃圾产品”。相反，他们对产品宽容度很大，会“在线留言鼓励并且感谢有这样一款产品，满足他们的需求”。

零点咨询向本刊提供的一份数据显示，全国90后人数约1.4亿，占总人口的11.7%左右。2011年，CMI校园营销研究院与新鲜传媒联合发布了一份报告《互联网下的90后》(以下简称《90后报告》)。他们给本刊的数据是，目前中国高校2900万以上的孩子大多是90后，在校4年中，每年产生的消费最少达3000亿元以上。

“从2012年开始，每年将有近700万90后大学生走出校园，成为最具潜力的新生消费力量。”这份报告描叙道，“作为在互联网下成长的一代，90后新生消费群体有很多自身的特性，这将深刻的影响到包括互联网在内的企业营销环境的方方面面。”