【酷人物】雷军：我惨痛的大学创业失败经历

1989年5月，我在电子一条街上认识了王全国，他在一家校办的卖电脑的公司里负责技术支持。很快，这位比我高三级、年长四岁的留校老师成了我最好的朋友，我们的友谊一直延续到今天，现在他在金山，任副总裁兼CIO。

当时他想做加密软件，正在做一个加密软件的界面，而我正好在写加密软件的内核。我们俩约定暑假合作写款加密软件。八月份正是开始，我们两个人大约用了两周时间，没日没夜的辛苦，完成了所有编码、测试、界面设计以及说明书等，这款加密软件就完成了。

当时正在放映电影《神秘的黄玫瑰》，王全国就建议以“黄玫瑰小组”(YellowRose)来署名我们的作品。就这样，黄玫瑰小组诞生了。以后我们在自己的作品里面，经常用“馈人玫瑰之手，历久犹有余香”这句话作为标准签名档。

BITLOK发布后，获得了同行不少的赞誉，“黄玫瑰小组”也开始有了点名气。

“反病毒专家”

1989年底，计算机病毒刚刚在国内出现，就引起了我极大的兴趣。为了解决学校机房染毒的问题，我和同学冯志宏合作开发出了《免疫90》，这是我写的第二款商业软件。

回忆起当时的合作，冯志宏说：“当时病毒流行来，就起了念头要做一个杀毒软件，两个人都有这个想法，就有合作啦。当时的条件并不好，我们在外面的一个公司找了一台机器上机，两个人分工合作开发程序，因为寒假自由时间比较充裕，就选择了在寒假进行开发。

武汉的冬天特别冷，每天我们都从武大骑车到那个公司去上机，风雪无阻，脚也生了冻疮，放假时食堂吃饭不方便，就经常自己动手煮波纹面，直到几年后雷军还在提‘冯志宏煮的波纹面很好吃’。”

免疫90是用PASCAL写的，最终的版本可以查、解当时发现的所有病毒。我现在还对这个程序记忆犹新：这个杀毒软件具备病毒免疫功能，如果染上病毒，该程序可以像抖落身上灰尘一样把病毒清除;还做到了样本库升级和在英文环境下英文显示，在中文环境下中文显示;用户甚至可以用文本方式手工增加病毒库。这些功能今天看来没有什么，但大家想想这是1989年底我们的作品。

免疫90售价260元一套，上市后在武汉就卖出了几十套，我们每人赚了好几千元。在老师推荐下，免疫90获得了湖北省大学生科技成果一等奖。我在《计算机世界》等刊物上发了很多篇关于病毒的文章，成了当时小有名气的“反病毒专家”;最让我难忘的是，还在学术刊物《计算机研究与发展》上发表一篇学术论文，并入选第一届青年计算机大会论文集。当时，湖北省公安厅还专门请我讲课，讲反病毒技术。

不少人想白手起家、空手套狼，在今天的商业社会里这是非常不现实的一件事情。我特别想问：你为什么不能先做能力及资源上的积累后再创业呢?如果你觉得机会难得，为什么不去试图说服更多人给资源后再创业呢?

我参与创办过了金山软件、卓越网，作为天使投资人投资了不少成功的创业项目，看起来很拉风。但其实上我也有过非常惨痛的失败。创业不是件容易的事情，一定要想清楚，做好充分的准备后再出发。