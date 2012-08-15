开心网程炳皓：社交网络让人和电视更多结合

开心网CEO程炳皓（TechWeb配图）

8月14日消息，伦敦奥运结束之后，在谈及社交网络给本届奥运会带来的影响时，开心网CEO程炳皓认为，社交网络让人和电视有了更多结合。

“社交网络以自己的非常草根的方式，改变了奥运期间观众的参与行为。很多人还是在看电视，但并不是一直盯着电视看，而是坐在电视机前，同时花很多时间在社交网络上。”程炳皓表示。

美国皮尤研究中心日前发布的最新调查结果显示，美国人正在第二屏和因特网的帮助下将电视观看和在线体验相结合，79%在线或通过社交网络关注比赛的受访者称也在电视上看转播。

显然，一边看电视转播，一边通过社交网络与朋友互动，正在成为年轻一代参与奥运的主流形态。时隔64年，伦敦市两次见证了新时代的来临。1948年伦敦奥运会，英国广播公司(BBC)首次使用电视转播;2012年伦敦奥运会，社交网络真正改变了草根民众参与奥运的方式。

程炳皓称，电视媒体一直是奥运的第一大赢家，电视传播商也因此与国际奥委会有极为紧密的关系，但社交网络的发展则让人们在看电视的同时，花更多的时间在社交网络上与朋友互动，这会造成电视节目的收视率的下降，但这并不能说电视将要被取代。

“与门户和搜索不同的是，由于社交网络的存在，在推动电视节目制作更为社交化的同时，也让用户与电视更多的结合;而社交电视应用程序的大量涌现，则成为让观众更多收看电视并参与互动的促进因素。”

在美国，很多电视机构都针对社交网络流行的特点，对电视节目的互动性进行改造，加入社交网络互动的环节，让观众、社交网络和电视节目之间有更紧密的结合。这种情形其实对电视节目制作的改变很大，甚至有电视从业者认为，社交网络是拯救电视的一个契机。

国外媒体也表达了相同的观点。《华尔街日报》此前称，Facebook和Twitter等社交网站正在给电视观众提供一个虚拟空间，以便让用户们一起分享、讨论他们喜欢的电视节目。现在，大量社交电视应用程序纷纷出现，它们希望改变人们依靠电视频道搜寻节目的方法，而通过社交信息帮助用户快速找到自己想看的电视。

据了解，应用程序的开发者正在更新传统的频道指南，试图让观众把自己喜爱的电视节目分享给他们的朋友，这些电视节目的选择都是基于观众们自己的社交圈，他们可以使用手机应用程序来显示自己或朋友偏好的电视节目，并且在社交网站上来寻找和评论。