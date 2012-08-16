【酷人物】孙为民：京东还是个孩子，苏宁要帮它

刘强东微博中称京东大家电三年内零毛利，并表示，京东所有大家电保证比国美、苏宁连锁店便宜至少10%以上，京东很快将公布实现方法。

对此，苏宁孙为民在其微博中称：“公司在内部不止一次强调，京东还是个孩子，苏宁要帮它，共同做好中国的电子商务行业，在竞争中培育对手、壮大企业，是苏宁20多年来始终坚持的经营风格。”

针对孙为民的微博，刘强东在微博回应称：“京东确实还是一个孩子! 我们还有很多缺点和不足，还会经常摔跤! 但是我们会自己爬起来，会努力走的越来越好，终有一天会比前辈健壮!------与创业者和中小企业家们同勉!”苏宁孙为民还称，“苏宁易购818三周年活动明天开始，北京地区的线下呼应也将在明天开始。几个月来，苏宁易购李总一直在搞全网比价，今天得到反馈，有人要应战了。但仔细品味，好像唱的是空城计。苏宁易购团队管不了那么多，箭在弦上，不得不发，本来就要做的事，做就做了。”

“苏宁易购执行副总裁”的苏宁易购李斌称，苏宁易购包括家电在内的所有产品价格必然低于京东，苏宁易购将启动史上最强力度的促销。

苏宁易购李斌表示，“价格竞争是市场竞争永恒的主题,持续性的价格优势取决于采购规模、供应链效率、运营成本、资金实力。正是基于上述综合优势，苏宁易购保持合理利润，仍然可以确保绝对价格优势，这才是商业规律的真正体现。只有那些没有底气的企业才会在嘴上炒作低价，亏本赚吆喝先考虑自己能否活下去，呵呵。”

苏宁易购李斌进一步表示，“保持价格优势是我们对消费者最基本的承诺，我重申：苏宁易购包括家电在内的所有产品价格必然低于京东,任何网友发现苏宁易购价格高于京东,我们都会即时调价,并给予已经购买反馈者两倍差价赔付。明天9：00开始，苏宁易购将启动史上最强力度的促销，我一定能够帮刘总提前、超额完成减员增效目标。一起努力”