【酷人物】刘强东否认京东融资10亿：账上还有87亿人民币

8月15日消息，针对京东商城计划融资10亿美元的消息，京东商城董事局主席兼CEO刘强东接受媒体采访时给予否认，称京东账上资金87亿人民币。

据《南华早报》今日报道，在被迫推迟期待已久的上市计划后，京东商城正在试图通过机构投资者融资逾10亿美元。知情人士表示，美银美林、摩根大通等投资银行最近几个月一直悄悄在为京东商城物色潜在投资者。但目前尚未达成任何交易。

对此，刘强东给予否认，称京东商城不差钱，没有和任何私募谈，账上资金87亿人民币。

对于此次与苏宁国美打价格战的底线，刘强东称：“只要账上87亿人民币没有花光。”

京东商城曾表示2013年前不考虑IPO。对于价格战对于IPO进程的影响，刘强东表示，如果3个月价格战没有结束，京东商城考虑推迟IPO一年。

刘强东还披露了京东商城财务数据：预计今年京东商城GMV交易额超过630亿，预计今年大家电销售额70亿。物流成本每年呈降低趋势，2009年至今年物流成本占比分别为29%、20%、16%。

目前京东商城共完成了三轮融资。2007年8月，京东商城完成首轮1000万美元融资，投资方今日资本。2009年，完成第二轮2100万美元融资，投资方今日资本、雄牛资本以及亚洲著名投资银行家梁伯韬私人公司。2010年1月，完成由老虎环球基金领投的总金额超过1.5亿美元C1轮融资。2011年4月1日，宣布C轮融资总额15亿元。