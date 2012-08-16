【酷人物】十年来那些被资本挤走的企业创始人们

资本是把双刃剑，创业者与投资人也是博弈关系。

创始人和投资者刚走到一起时可能是你情我浓，但当一家创业公司变为资本方驱动时，创始人们便不得不将精力专注于投资人的退出战略-要么卖-而不是建设新的伟大企业或上市。如何处理与资本方的关系一直是创业者们心中的大课题。

有被资本蓄意驱逐的创始人，也有跟不上节奏的CEO，但更多的真相沉在水底。我试着来盘点下这十年来被投资方KO掉的创始人们，回顾下这些著名的分手事件是如何发生的。

王志东(新浪)

王志东的名号在早期互联网领域可谓如雷贯耳，他最大的成功莫过于成功创建了当时中国第一门户大网新浪，且领导新浪网成为全球最大中文门户并于2000年在纳斯达克成功上市。

1998年起王志东开始担任新浪网CEO，2001年6月段永基等新浪5董事在董事会上突然对王志东宣布免除其在新浪的一切职务，原因在于王志东坚持认为拯救门户网站的出路是广告，但当年新浪网广告收入增长缓慢，同时他坚决反对持有4亿美元现钞的中华网与新浪网的合并计划，分手就是不可避免的事了。王志东的案例可谓是中国创始人与投资人决裂的第一案。

张杰贤(中华英才网)

中华英才网于1997年成立。1999年，今日资本总裁徐新以个人名义注资。2005年美国在线招聘巨头Monster以1.25亿美元的估价拿走了中华英才网40%的股权，第二年又买下5%的股权。在Monster与中华英才网签订的3年助其完成上市的对赌承诺无法兑现。Monster正式收购中华英才网剩余55%股份，成为其全资公司，徐新则以数百倍的收益实现退出。创始人张杰贤于2004年离开，在投资人绝对控制董事会的情况下，原管理团队最终退出，中华英才网变成真正的外商独资公司。

郑昌幸(尚阳科技)

尚阳科技成立于2003年初，自诞生起即光环笼罩，是中国首轮融资额最大、联合投资人最多的案例。公司创办人及CEO是网通曾经的COO郑昌幸，成立之初，公司获得多家知名风险投资机构的5800万美元首期融资，主要投资人华登1800万美元、DCM1000万美元、Intel Capital700万美元、NEA500万美元，其他投资人还包括Sycamore Ventures、Morgenthaler Ventures、Jerusalem Venture Partners、住友集团的投资公司Presidio Venture Partners、STAR Venture、日立、伊藤忠、上海联合投资有限公司等。

但尚阳科技在管理上存在问题。一是重研发、轻市场，市场抓不住，也没有几件像样的产品;二是内部帮派严重，事业部之间各自为政;以及人员成分参差不齐。2005年10月24日，郑昌幸辞职离开了尚阳科技。

高燃(Mysee)

2005年2月，高燃与同在创业的清华同学合并公司，创立MySee.com，远东控股集团董事长蒋锡培追加100万投资。2006年初，Mysee获得北极光和赛伯乐等机构共200万美元投资。但MySee烧钱太快，几十个人每个月要烧掉100多万，办公室光装修就花去100多万，还要花大量的资金购买视频内容，8个月就将200万美元的投资款消耗殆尽。2006年10月，Mysee发布声明，称高燃因为个人健康原因，辞去所有 MySee相关职务。