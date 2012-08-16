【酷人物】梁稳根：将小焊接材料厂打造成“航母”三一重工

人物简介：

梁稳根1956年出生，湖南省涟源人。1983年毕业于中南矿冶学院材料学专业，高级工程师。1983年至1986年在兵器工业部洪源机械厂工作，曾任计划处副处长、体改委副主任。1986年下海创办涟源特种焊接材料厂。1991年将企业更名为“湖南三一集团有限公司”，源于“创建一流企业，造就一流人才，做出一流贡献”，并担任董事长。

梁稳根的梦想是“种植一块中华民族工业的试验田，铸造中国的世界名牌”。矢志振兴中国民族工业的三一集团现已快速发展成为以高科技为支柱的国际型产业集团，主导产品有工程机械、超硬材料、焊接材料、客车、网络通信设备等。其核心企业三一重工股份有限公司已成功上市，成为湖南民企第一股、中国工程机械民企第一股，为中国最大的工程建设机械制造企业之一，拥有近100项国家技术专利，产销量在同行业位居前列。公司出口业务已经拓展到土耳其、台湾、澳门、东欧、非洲、东南亚、南亚、中东、俄罗斯、南美等国家和地区，树立了中国民族工业良好的品牌形象。2003年10月，胡锦涛总书记视察三一。2007年三一集团销售额实现180亿元，并计划在5年之内做到1000亿元。

2005年6月10日，三一重工股权分置改革方案以高票获得通过，由此成为中国股权分置改革第一股，被永久地载入了中国资本市场发展的史册。此次成功，正是三一文化精髓的最佳诠释：“国家之责大于公司之利”，“心存感激，产业报国”。梁稳根因此当选“2005年CCTV中国经济年度人物”，评委会评语：他花了19年时间，把创业梦想耕耘成中国经济改革的试验田，他第一家推出股权分置改革方案，他以产业报国的成功向我们印证——穷则变，变则通。

创业历程：

早餐决策会

当2006年的第一道曙光照射下来时，三一重工董事长梁稳根和往常一样早早地起床，开始了一天的工作。从1989年掘到的第一桶金9000元到现在拥有年销售额60亿元人民币的集团董事长，梁稳根仍然未改早起的习惯。“一日之计在于晨”，他认为一天中最好的工作时间就在早上。因此，三一集团高管们边吃早餐边汇报工作的早会也成了外人眼中的一大亮点。公司的日常工作决策大都是在这个时候产生的。

屡屡失败

1983年，梁稳根大学毕业后顺利地分配到位于七星街镇的国营企业洪源机械厂。在当时群山起伏的乡村中，大山深处的这家企业是不多的文明的灯火。当时中国社会正处于第二轮改革的发轫期，各种思潮正在涌动。新来的大学生梁稳根很快显示了他的与众不同，他和几个志同道合的伙伴毅然辞去了安安稳稳的工作，怀抱做中国经济试验田的理想开始了自己的艰苦创业。

关于最初的下海故事，梁稳根总会提到贩羊。1986年元旦，他得到消息，市场上一头羊可以赚20多元。于是，梁稳根和其他3位伙伴毅然辞去公职，直奔湘西、常德，甚至贵州这些产羊较多的地方，但等买回了一大批羊才得知，看涨的行情是由于外贸部门取消了一个大合同，过了元旦羊价就会跌。于是，他赶紧收兵，创业尝试以失败告终。

随后做酒，也失败了;再做玻璃纤维，还是失败。

第一桶金

几次失败的经历并没有改变梁稳根继续创业的梦想。

通过分析，梁稳根决定开发当时市场上一种很缺乏的有色金属焊料。1986年，梁稳根等4人从亲戚朋友那里凑齐6万元钱，成立了涟源茅塘焊接材料厂。在一个地下室里，他们开始了真正意义上的实业报国之路。期间，他们通过100多次调整配方，几十次改变工艺，他们的第一个产品——105铜基焊料问世。梁稳根把它寄给辽宁一个工厂，可不久，梁稳根便收到了第一批退货——105铜基焊料的质量不过关。

为确保来之不易的创业结出成果，梁稳根回到母校，请恩师翟登科教授来现场指导。1986年9月，他们终于掘到了第一桶金，收到了第一笔货款——8000元。梁稳根等人欣喜若狂，热泪盈眶，紧紧地抱成一团。

初次告捷，梁稳根没有就此止步。这时候的他开始思索如何走出去。他注意到当时国家巨大的基础建设投入带来的无限商机——“基础建设我们虽然不懂，但基建行业的设备我们还是懂的。”梁稳根毅然决定冲入这个向来只有国有企业敢做的行业——重工制造领域。1989年，梁稳根和伙伴们创建的小厂即实现收入突破1000万元。