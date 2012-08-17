【酷人物】从苹果出走的18“罗汉”：创业各显神通！

北京时间8月17日消息，全球性IT专业杂志《网络世界》(Network World)近日撰文称，在苹果36年的发展历史上，它已见证了很多员工离职并成功打造出属于自己的一片天地。在这些人中，有些与苹果的关系早已为人们所知晓，有些则鲜为人知。下面就是从苹果走出来的18位技术大拿。

1. 安迪-鲁宾(Andy Rubin)

现在，苹果正与Android阵营酣战不休。具有讽刺意味的是，Android开发者安迪-鲁宾曾在苹果公司任职。有意思的是，苹果甚至在起诉HTC的法庭文件中承认，鲁宾在苹果工作时对于一项API专利做出了贡献。