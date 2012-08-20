【酷人物】丁磊成立网易资本背后：寄望带来新想象力

保守的网易(Nasdaq：NTES)终于想做出改变了。

在美国东部时间8月15日披露网易2012年二季度财报中，网易营收20亿元，同比增长11%;净利润8.75亿元，同比增长13%。其中在线游戏收入17亿元，同比增长6.25%，环比下降5.55%。这是网易在线游戏收入首次下滑，且收入依然占比总收入85%。

事实上，过去几年网易游戏收入占比一直高居不下，鲜少低于90%。更长远看，几大互联网公司中，同样是产品多元结构和多业务线并行，网易格局似乎捉襟见肘，既缺乏游戏、邮箱之外的其它拳头性产品;在微博、视频、电商等新领域的投入，也看不出有什么大张旗鼓的势头。

与之相对，网易手头却握有大量现金流。据其今年二季度财报，截至今年3月底，网易账面现金为131亿元。这么多现金为什么不见网易大规模砸向新领域?

“苹果500亿美元的现金都不急着到处投资，我们只有10亿美元，为啥就要急吼吼?”2010年底，丁磊曾反问记者;而去年7月，他又这样陈述自己 的商业主张：“不想只做渠道公司，要抓住产业链上游，控制定价权。”这与巴菲特对巧克力等随时都可涨价的项目的偏爱有点类似，后者曾将其精髓定名为“没有 利用过的定价权”(Untapped Pricing Power)。

不过，丁磊个性背后更耐人琢磨的逻辑根源似乎在股权结构上。

据记者查阅网易2011年年报，丁磊在网易控股44.5%，基于该公司复杂股权关系，丁磊个人实际控股很有可能超过55%。“也就是说，这些账面现 金大部分是丁磊个人的，相较其它创始人持股比例较低的互联网公司，这或限制丁磊的冒险冲动和风险性投资。”有分析师和投行人士告诉记者。

而近期丁磊除一反低调常态、频频现身于产品发布会外，今年4月，网易悄然出资成立网易资本。这样的部门架构，在互联网公司中属于“后知后觉”;此外涉足相关互联网早期投资投入20亿元，资金规模也已堪称网易历史上前所未有。

于近忧与远虑的长期纠结中，这位32岁即荣登2003年《福布斯》中国首富的少年得志者似乎已经抵达压力的峰值。网易老业务守得不错，但究竟如何寻 觅新利润增长点?网易资本似乎带来一个变量杠杆，它就像是网易新长出的一根神经，与主干没有太多关联，却被寄希望于带来新想象力的可能。