【酷人物】刘强东的江湖：从“强子”到“东哥”

刘强东的江湖：从“强子”到“东哥”
刘强东那张有点儿黑的圆脸并没有很强的辨识度，但如果给他做一本微博语录，一定会是2012年最畅销的书。
8月17日上午，价格决战仅过了两天，有媒体采访京东商城CEO刘强东，称已宣布停战。但很快，刘即在其微博中辟谣：“这是误读，价格战永远没有结 束那一天!我们昨日发了2亿多优惠券，一直等着苏宁也跟进呢!”这个38岁的江苏男人，强势、坚韧、自信、略带着几分江湖气，用他自己的方式一次次地“挑 逗”着电商圈，目标直指行业巨头苏宁、国美。
然而，这样的一个男人也会喜欢一年里给自己放一个长假，去“穿行沙漠”，也会在某个闲暇的时光里拍拍“小西红柿”，但这些也许并非只为了娱乐。在他指尖一动的瞬间，一场精心策划的营销大战顺其自然地就展开了。
“8·15”后更自信了
8月15日下午5点半，刘强东打完漂亮的一仗后，又织“围脖”去了。他说喜欢通过自己的渠道去获取信息，所以在2010年冬天注册了微博之后，他俨然成了京东商城的“新闻发言人”。
“显然您对战斗还没过瘾，没对手的游戏不好玩，您还要追击吗?您这样的血性是男人的好榜样。力挺您!”
这是网友在微博上对刘强东极为高调的赞赏和提问。在如此高的基调下，刘强东的回答则又上了一个“高度”：“兄弟，你把我的感受说得酣畅淋漓!但这只是开始，接下来最大的战斗是打苏宁线下的连锁店。”
“8·15”以后，刘强东似乎更自信了。毕竟从线上挑衅到线下，对他和他的京东而言，都是一次质的改变。与此同时，京东人也都更忙了。
8月17日凌晨1点，记者来到位于北辰西路的京东商城办公楼，多间办公室依旧灯火通明，有三三两两的京东人刚刚加完班走进了出租车，也有人拎着夜宵返回继续加班。
“我们最近都很忙，经常到晚上9点钟还没有时间吃晚饭，各种各样开不完的会议。”一位京东内部人士这样说，“‘8·15’后京东的访问量暴增，我们没有时间休息。”
“销售达2亿”、“全国库存抢光了一半”、京东人忙得不亦乐乎，被认为是刘强东一时冲动的价格战逐渐明朗，从这个结果来看，这只是一场有组织、有计划的“清库存”运动，刘强东的微博是推手，而京东那间“打苏宁指挥部”则是幕后的真正操控者。
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