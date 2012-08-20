【酷人物】"淘宝女郎"11亿产值背后的故事

近日，淘宝网公布旗下网模平台——“淘宝女郎”平台今年上半年的产值。数据显示，“淘宝女郎”平台今年上半年的产值已经超过11亿元，该平台目前从业人数高达34689名，其中，仅北京、上海、广州、杭州四地的“淘宝女郎”人数就已超过半数。

“淘宝女郎”月收入上万已不新鲜，现在日收入最高者可达5万元，相当于一线城市普通白领半年的收入。

日薪=白领半年收入

“淘宝女郎”，一个为电子商务而生的模特群体，因为与淘宝有着密切的联系而被人们所熟知，众多怀着模特梦想的女孩陆续加入这个平台，成就着自己的理想。

女孩成为“淘宝女郎”后的生活也会发生巨大改变，她们不需要像传统模特一样，拥有高挑的身材、美艳的面容，只要够亲民，跟消费者更贴近，就能获得喜爱。据了解，“淘宝女郎”平台的网模中日收入最高可达5万元。

“90后”的林筱诺做“淘宝女郎”已有两年，如今已经是一位知名的网络模特。据她介绍，那时候很多淘宝网店都是刚刚起步，只有少数卖家会在服装照片 上下功夫，所以淘宝片的拍摄较少，费用也低，通常忙一天只有几百元，而现在她已经签了经纪公司，每单的片酬也已经涨到了2500元。“拍照的价格并不固 定，而且北京地区淘宝模特的片酬相对较低，一般一件衣服50-80元，一天接100件的话，能挣5000元左右，但是会比较累。”

夏拍冬装

“淘宝女郎”背后的辛酸

“很多人都觉得‘淘宝女郎’是件轻松又愉快的事情，每天穿着不同的漂亮服装，简单摆几个姿势就能大赚一笔。其实我们的工作并不像表面那么光鲜，个中 滋味只有我们自己知道。”林筱诺说：“作为‘淘宝女郎’，夏天拍皮草、羽绒服，冬天拍T恤、短裙是常事，最近我接过外景羽绒服的单子，早上6点出门，直到 晚上10点才结束拍摄，在30多摄氏度的情况下身着羽绒服，还要自然微笑，这种外景拍摄，除了汗如雨下、无数次补妆，还很容易中暑。”

去年，在拍摄旺季林筱诺连续接单，其中有一天接了两单生意，总共拍了100多件衣服，“在换衣服的过程中就不舒服，咬牙坚持做完，回家就病倒了，耽误了后面的工作不说，还给经纪公司留下了坏印象”。

自那之后，林筱诺对自己接单数量严格控制，虽然淘宝片比商业摄影简单很多，不用放很多表情，只要摆各种造型、动作展现衣服即可，但算上衣领、袖口的 细节拍摄，一件衣服至少要拍20张，“按照一天两单计算，就是需要一天拍摄2000多张照片，通常忙到最后脸都笑僵了。就我个人来说一天两单拍100件衣 服已经是极限了，有不少模特为了赚钱哭着也要工作，一边换衣服一边掉眼泪，因为一件衣服穿下去，摆几个姿势就又挣到了50-80元”。

为未来攒资本

对于以林筱诺为代表的“淘宝女郎”而言，网模除了能够积累资本以便于实现自己的愿望外，同时“淘宝女郎”也成为了广大女性身边最真实、最亲切的明星。她们代表了个性化、创意化的潮流取向，她们是引导消费趋向和品位的“意见领袖”。

随着社交网站、微博的流行，“淘宝女郎”的角色也发生了变化，她们不仅仅是模特，还具备了个人媒体的性质，她们虽然不是最专业的模特，但却富有亲和力、热爱分享，且对网络时尚有着独到的见解。

据调查数据显示，近几年来买家和卖家们都表现出了对“淘宝女郎”价值的认同，有的买家甚至认为只有“淘宝女郎”们更贴近真实生活的展现方式才可以诠 释他们对网络时尚的理解。对于商家而言，用模特真人秀展示产品对网店经营而言尤为重要，因为网模们可以更美观、真实、立体、全面和直观地展示产品的时尚内 涵，还可为消费者提供专业的服饰搭配参考方案，为消费决策带来便利。

“淘宝女郎”平台养活模特行业

虽然“淘宝女郎”平台提供免费的服务，入驻的“淘宝女郎”不用交纳任何费用，店家预约也不用向淘宝交纳任何佣金，但对于“淘宝女郎”而言，仍然要面对经纪公司、中间人的盘剥。

据业内人士介绍，对于模特而言，光靠商业摄影、展会、发布会挣不到多少钱，经纪公司又没有底薪，也没有朝九晚五的工作时间。网模的准入门槛较低，由 于淘宝网上的商品是面向普通大众的，且存在各种风格的店铺，因此机会很多，在业内只要是淘宝时装片，模特们基本上都不会拒绝，即便被经纪公司对半抽成，也 有很多女孩愿意去。

一位专门拍摄淘宝时装片的摄影师告诉记者，现实中的模特圈，和淘宝一样存在“2/8原则”——只有20%的人能获得充足的订单，大部分人的工作量都 是不饱和的。而“淘宝女郎”作为大淘宝产业链上的一个横向拓展点，它不仅满足了商家的需求，还把相对过剩的模特、艺人资源进行整合，让更多的新人获得崭露 头角的机会，“这也是‘淘宝女郎’平台能红火起来的原因，吸引着源源不断的模特、艺人，以及普通女孩慕名而来”。

大淘宝的副业

在淘宝系中，“淘宝女郎”平台不算是主流产品，淘宝网现在对这个平台的定位，仍然是为商家提供便利服务的免费模式。平台采用审核制，入驻的模特们不用交纳任何费用，卖家预约模特，也不用向淘宝交纳任何佣金。但这一延伸产品却创造出今年上半年产值超过11亿元的佳绩。

随着电子商务的进一步发展，“淘宝女郎”正在往一条更加专业、细分、时尚的方向发展，目前已经发展起来的脸模、眼模、手摸等多种新类型，受到了珠 宝、化妆品商家的青睐，从业人数3200人，占据了整体“淘宝女郎”一成比例。据“淘宝女郎”平台负责人彤彤介绍，现在平台上最缺的是中老年模特和胖模， “由于淘宝卖家市场进一步细化，中老年服装和大码女装的店铺上升速度很快，中老年模特和胖模也频频告急”。

业内专家表示，对于淘宝搭起来的这个“淘宝女郎”平台，其实可以解读为淘宝的一种垂直化尝试——分解产业链上的关键环节，在这些节点上，通过平台的 模式聚合更多的服务提供商。与此类推，物流、仓储、售后服务等淘宝店家需要的资源，都可以以采购的方式，在淘宝网这个大平台上获得一条龙的服务。