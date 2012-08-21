Facebook董事泰尔抛售几乎全部股票

泰尔是Facebook早期投资者，也是Facebook董事。他以平均约20美元的价格出售了近2230万股Facebook股票，随之失去的，还有他对该公司的投票表决群。

Facebook董事泰尔

北京时间8月21日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会今天披露的材料显示，亿万富豪、硅谷传奇投资人彼得·泰尔(PeterThiel)上 周四几乎抛售了持有的全部Facebook股票。泰尔以平均每股约20美元的价格出售了近2230万股Facebook股票，套现金额高达4.46亿美 元。泰尔是Facebook早期投资者，也是Facebook董事。

上周有传言称，早期员工和投资者持有的约2.71亿股限售股上周四解禁后，泰尔将抛售持有的Facebook股票。8月8日，泰尔将持有的逾900 万股B类股票转换为A类股票，引发了他有意抛售Facebook股票的传言。将持有的B类股票转换为A类股票后，泰尔持有逾2360万股A类 Facebook股票。

B类Facebook股票的投票表决权是A类股票的10倍，但只有A类股票能在纳斯达克股票市场上交易。

泰尔及其代表未就此置评。