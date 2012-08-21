【酷人物】Yammer创始人预言硅谷可能正走向尽头

Yammer一个月前刚被微软收购，创始人认为微软等大公司推升了初创公司创新的风险和成本，而网景创始人马克·安德森却认为创新无尽头，对其观点一一作出回应。

Yammer创始人大卫·萨克斯

8月21日消息，大卫·萨克斯（DavidSacks）的Facebook页面上正在展开一场颇具吸引力的争论。在职业社交Yammer出售给微软交易完成的整整一个月以后，身为前者创始人兼首席执行官的萨克斯正在唱衰创业公司生态系统。

萨克斯在其Facebook页面上称：“我认为，正如我们所知的那样，硅谷可能正在走向尽头。”他极力主张，这主要是由于微软等大型互联网公司正在 寻找创新的想法，而对于企业家来说，尝试创立成功的新公司是风险和代价过高之举。他发问称，在这种形势下，“还有多少（可行的）想法能留下来？”

网景创始人、硅谷知名投资人马克·安德森（MarcAndreessen）则对此作出回应称：“（那将是）一个无限大的数字——人类的创造力是无限 的。这并不意味着能很容易地做到，但确实意味着机会不会有尽头。”随后，安德森还对萨克斯的主张作出了逐条的反驳，他的基本观点是在很大情况下，大型公司 不如创业公司那样能良好地执行新奇的、可改变世界的想法，原因是大型公司更加关注稳定性而非变化。

安德森在上个世纪九十年代中叶创立的网景已经被微软击垮，他指出，如果企业家想要在当前一轮的创业风潮中取胜，那么就必须投入十足的热诚。

Yammer投资者乔治·圣札加利（GeorgeZachary）对此作出回应称：“只要宇宙还在变化，那么就会有机会的存在。”