中年丁磊和他一个人的网易

丁磊的聪明与保守，他超过50%的控股权，导致他与网易长期以来的纠结与不前

网易是要走上盛大路吗？主要的依据是：这两家都是以游戏营收为主的公司、都有过辉煌的游戏产品，都有着所谓的创新机制（创新院与杭研院），但如今都陷入没有主力增长业务、人才机制与激励体系不完善，员工士气低落的状况。

不好看的业绩、保守的格局

在美国东部时间8月15日披露网易(Nasdaq：NTES)2012年二季度财报中，网易营收20亿元，同比增长11%；净利润8.75亿元，同 比增长13%。其中在线游戏收入17亿元，同比增长6.25%，环比下降5.55%。这是网易在线游戏收入首次下滑，且收入依然占比总收入85%。

几大互联网公司中，同样是产品多元结构和多业务线并行，网易格局似乎捉襟见肘，既缺乏游戏、邮箱之外的其它拳头性产品；在微博、视频、电商等新领域的投入，也看不出有什么大张旗鼓的势头。

与之相对，网易手头却握有大量现金流。据其今年二季度财报，截至今年3月底，网易账面现金为131亿元。这么多现金为什么不见网易大规模砸向新领域？

“苹果500亿美元的现金都不急着到处投资，我们只有10亿美元，为啥就要急吼吼？”2010年底，丁磊曾反问记者；而去年7月，他又这样陈述自己的商业主张：“不想只做渠道公司，要抓住产业链上游，控制定价权。”

股权过大限制其冒险？

据记者查阅网易2011年年报，丁磊在网易控股44.5%，基于该公司复杂股权关系，丁磊个人实际控股很有可能超过55%。“也就是说，这些账面现 金大部分是丁磊个人的，相较其它创始人持股比例较低的互联网公司，这或限制丁磊的冒险冲动和风险性投资。”有分析师和投行人士告诉记者。

网游主业不稳

大多数时候，网易一直排名游戏公司的老二位置，现仅次于腾讯。

针对游戏收入首次环比下滑，网易给出的解释是：季节性因素影响及《魔兽世界》玩家在线时间下降。但网易游戏长远忧患不容忽略。受道具收费模式影响， 近年网游市场整体增速放缓，据中国版协游戏工委(GPC)与IDC联合发布的《2012年1-6月中国游戏产业报告》透露：2012年上半年端游实际销售 收入197.3亿元，同比增长12.5%，与2011年上半年同比增长率32.4%相比，下降幅度超过了一半。

尽管丁磊力称：整体下滑正好可以挤掉网络业泡沫，且下滑只是说明网游业的短暂自我调节，但据记者多方获悉，事实上丁磊早在2008年即已明确认识到寻找新盈利点的迫切性。

“杭州研究院相当于是丁磊在公司内部开辟了第二战场。”有熟悉网易的分析人士告诉记者，丁磊几年前迁往杭州、近年网易研究杭州院的崛起，以及过去两年广州游戏部门高层的将帅变更，“实际上都显示了丁磊通过内部竞争，以增强游戏内部的血液循环。”