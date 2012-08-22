【酷人物】金山网络CEO傅盛爆料：360搜索拿下近10%份额

8月21日消息，据金山网络CEO傅盛腾讯微博爆料，360搜索上线五天，在用户几乎无感知情况下迅速拿下国内接近10%搜索市场份额，超越搜狗，成为国内第二大搜索引擎。
傅盛指出，这再一次证明360的"云修改"能力有多强大，只需服务端的一个指令，即可更改默认搜索引擎。在傅盛看来，360做搜索是必然，是完善商业链条的一步，现在仅仅是修改默认搜索引擎，未来还将有更大动作。“360搜索还在测试阶段，下一步难保会有‘战争’。”
多位站长也印证了这一说法。一位业内人士选择8月20日某网站来源显示，来自百度的点击达到1657次，来自360搜索的点击是150次，来自搜狗搜索的点击是36次，即百度搜索仍占据主导地位，但360搜索所占的比例已达到7.24%。
来自多家网站的数据显示，虽然360搜索刚刚上线5天，但已显露出强劲的流量增势。科技资讯网站“站长之家”和手机交流社区“安卓论坛”公布的数据显示，360搜索已经成为超过搜狗，成为仅次于百度的第二大流量来源。
知名站长吴洪声说：“这几天360流量和排名猛涨，再次颠覆我的人生观：周鸿祎告诉大家事实，做搜索，不需要技术，也能稳稳干掉那些拼技术拼了几十年的哥们。”
360最近股价大幅提升，截止今日360收盘价位20.21美元，上涨1.67美元，涨幅高达9.01%。自360传出做搜索以来其股价已持续上涨。
最近分析机构T.H.Capital维持360买入评级，目标价34美元。T.H.Capital分析师指出，看好奇虎搜索业务：1)奇虎可以轻松地将浏览器用户转化为搜索引擎用户;推出搜索业务对于奇虎的未来增长具有积极作用。
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