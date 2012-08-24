【酷人物】徐小平论“创业为了啥”

图为徐小平在2012创新中国总决赛上发表主题演讲



8月23日，杭州黄龙饭店，“创新中国DEMOCHINA2012”赛场上，天使投资圈最可爱的两位老顽童之一——徐小平（另一位无疑是薛蛮子）跳上台发表演讲，原定题目是“天使眼中，成功者的特性与失败者的共性”，但他今天想讲讲他对“创业为了啥”的看法。

今天来到杭州，勾起了徐小平的回忆，他首先谈起了他的第一笔投资，故事正始于杭州：2006年5月负责杭州新东方行政的一个小伙子想在互联网行业创 业，却不懂互联网。徐小平心想，这与自己不懂投资却想进入投资界是相同道理，结果一拍即合，一家社交网站因之诞生。徐小平认为杭州是中国WEB2.0的基 地，而且杭州人的创业精神非常动人：执着、顽强、勇敢。

徐小平每次忆起这件事，都会问自己一连串的问题：“创业到底是为什么？我们为什么要创业？从这个小伙子身上，有什么值得我们分享的东西？这一个案例就可以写一本书。”

徐小平清楚记得自己在美国的际遇，一位老太太买了一辈子的彩票，人家问她你赢了吗，她说从来没赢过，但是我喜欢它。“无论是创业者还是投资人，一定要有这么一种心态，这样我们的创业人生、投资人生，我们的人生才能有意义！”

那么，徐小平眼中，创业者在追求什么？第一当然是金钱，徐小平认为，很少有人旗帜鲜明的说自己创业是为了钱，但是创业不创造财富，还有其他什么价 值？财富是个成绩单。哪一个人做作业不是为了成绩单呢？新东方上市路演时，俞敏洪直截了当地说，“我们奋斗很久了，我们需要钱”，美国全球投资人听了都哈 哈大笑，徐小平觉得，这才叫实在。

第二是自我实现，自我实现是创业者最高境界的人生奋斗，就像马斯洛的“人类需求五层次理论”，人类需要爱与归属感，“例如‘创业邦’的‘邦’指的是 国家的意思，国家提供归属感，”人类也需要尊严，在获得财富后，有人愿意赚钱做教育，徐小平听雷军说过，创办金山、将卓越网卖给亚马逊之后，心灵中依然有 某种未曾满足的渴望。在徐小平的PPT中还引用了美国维珍航空创始人布兰森的图片，“这个人就达到了自我实现”。

第三是自由，用徐小平的话说，就是在最的世界里面是最高的权威、不听从于任何人，按照自己的意愿、团队的利益、社会的价值去追求。

最后徐小平还提出了对目前社会的一些看法，“中国目前最大的主题是‘国退民进’，当你不再需要吃国家的税收，当你不再依赖国家的资源，当你能够自己 养活自己并养活一群人的时候，其实这个时候你为推动中国的进步就做了重要贡献。创业绝不仅仅关乎个人，创业实际上就是社会的进步。”

“创新中国DEMOCHINA2012”由浙江省金融办指导，创业邦、杭州市人民政府联合主办、杭州市西湖区人民政府、杭州市下城区人民政府、杭州 市金融办、杭州信息科技有限公司、杭州东部软件园、杭州银行承办。8月23日到24日，77家来自创新中国历时4个月12个城市海选分赛、2个专场比赛中 脱颖而出的晋级企业的创始人、CEO与66位海内外著名投资人共聚杭城、相约西湖，交流创新、切磋创业。