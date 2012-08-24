【酷人物】雷军的生态圈企图

尽管饱受“小米是在做‘期货生意’”的质疑，但雷军有足够的底气：第一代产品的库存已基本清理完毕。另一层底气来自于与供应链更为紧密的合作关系。

8 月16日，北京798艺术区D-Park广场的小米第二代手机产品MI2的发布会上，雷军的表现依然算不上很潇洒。助他慢热进入状态的是“米粉”们的欢呼尖叫，尤其是在公布四核、高分辨率大屏幕、2GB RAM等一系列高配置后，新产品1999元的低定价被揭晓时。

在承受诸多质疑之下，小米第一代产品卖出了382万部，此前两年“软件+互联网+手机”的“铁人三项”布局算是初有成果。但从发布小米二代产品MI2起，雷军将开始跨越一道新的门槛：建立起围绕小米的Ecosystm（生态系统）。

一位一直在台下安静观看的行业人士说，如果M2开始的这一步成了，小米这家公司就真正起来了。

尽管饱受“小米是在做‘期货生意’”的质疑，但雷军有足够的底气：第一代产品的库存已基本清理完毕。

另一层底气来自于与供应链更为紧密的合作关系。

初期和高通谈判时，高通要求先签专利授权再签合同，小米根本没有还价余地。但现在高通对于小米的重视直线上升，来过小米北京办公室的副总裁以上高管就有15人以上。雷军称，目前小米是高通在华第三大客户，仅次于华为、中兴。

不过业界仍然担心小米2在供应链上的风险。小米1在发布后曾因部分原材料供应问题，导致几乎在10个月之后才开始发售，而现在全球28纳米制程产能都紧张。

“我们已经基本能提前3个月确定零组件供应链。”雷军称，小米2现在正在量产爬坡阶段。

在花了一年多的时间证明铁人三项之后，雷军开始模仿起苹果的下一步：生态圈的建设，做小米自己的应用程序商店。

小米不久后将发布小米网上书城、小米软件市场、小米主题商店、小米游戏中心。雷军称，包括360在内，未来各种应用提供商只要符合标准，都可以进驻商店。

小米用户的高活跃度或是其启动生态建设的依据。百度提供的第二季度移动互联网流量统计显示，小米流量占比4.1%，业内颇为领先。

不过眼下，除了苹果IOS之外，安卓平台上能够赚到钱的开发者少之又少。小米应用商店更像模仿而非超越，很难改变这种局面。

雷军也对记者坦言，希望开发者能够通过小米赚到钱，但眼下只能做到改善，不会带来改变。“ 在盈利上要有耐心，至少需要2~3年的时间。”

此前用户习惯的积累也支撑起一些尝试的基础。譬如有大量第三方设计开发者为小米开发了诸多主题，雷军说他们打算开放一些收费主题下载服务，“譬如一个主题1块到2块，用户愿意付费，开发者也能获得回报。”

雷军说，除了吸引第三方开发者加入小米之外，那些“影响系统平衡”的软件与服务会由小米自己开发。如安全软件，因为Android是个开放系统，安全问题很大；还有用户个性化需求，比如小米专门做了一个系统，服务那些视力有障碍的人。

事实上，在新版的MIUI中，小米继承了一些合作伙伴的服务，如安全领域系统集成了金山、瓦力、LBE的服务，语音输入领域有科大讯飞提供服务，云存储服务则有金山等。

这一自有生态系统的布局此前已起步。从MIUI4.0开始，小米还将有米聊账号替代原来的谷歌账号系统。今后在小米商城购买商品时，使用米聊账号进行支付。

资深互联网观察家洪波认为，与苹果不同，小米并非围绕硬件盈利进行运营布局，而是由小米硬件延展向软件、服务盈利，这也是小米宣称不追究依赖硬件利润的时刻。

这是一个颇具雄心的生态圈规划。如此，小米布局了从硬件设计、软件开发、电商运营到客户服务、周边产品等一条很长的链条，颇有些垂直整合的影子，不同的是它在系统端又做了横向的平台搭建。

同时，小米甚至成为“雷军系”投资公司群业务的交合点。如凡客也在售卖小米手机，其旗下的如风达是小米的三大配送商之一，金山为小米提供安全、云存储等服务，YY则为其提供多人语音聊天功能。

这样的生态圈甚至不仅仅布局在互联网应用服务范畴内，还渗透进了其他实体周边商品市场。如小米开始推出遥控车、船、直升机模型等商品，以及此前就已售卖的小米T恤、吉祥物米兔公仔等。雷军此前就曾表示，周边将是小米未来重要的盈利来源之一。

“你们或许不相信，遥控车市场也有很大潜力，会是个大生意。”雷军对记者说。

他并未清晰地答复小米涉足产品的边界。他说，只要是小米的发烧用户喜欢的，他们都会去做。