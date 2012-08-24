神秘富豪张志熔发家史：国企高管带来巨额合同

自立门户的富二代，低调又长袖善舞的巨富，张志熔因涉嫌内幕交易案成为焦点。



熔盛重工路演期间，张志熔喂食鸽子



有林梓镇乡邻，将张志熔家族老宅称作“张公馆”

高中时从不违反纪律的张志熔，近来却数次成为资本市场游戏规则的破坏者。

7月27日，张志熔被美国证券交易委员会指称通过内幕消息获利逾700万美元；随后的8月20日，其实际控制下的熔盛重工宣布中止对全柴的要约收购，有望成为中国A股市场首例要约收购违约案。

事实上，在上述事件发生之前，位列2011年福布斯中国富豪榜前30位的张志熔及其发迹经历，鲜见于报端。由此他被外界称为“神秘富豪”。

严父教导下自食其力的“富二代”，在权贵中长袖善舞的巨富，低调不愿多露面的大企业家，接连破坏资本市场规则的投机者……这些多变的形象构成了一个让人无法看清的、“神秘”的张志熔。

1 虽然住进了大房子，张德璜对唯一的儿子张志熔家教仍无懈怠，每年暑假都会让儿子到工地上干活。

少年张志熔 在父亲的工地上流汗

南通如皋市林梓镇最繁华的地段，几乎是张志熔家族一家打造而来。

老家的豪宅

张志熔的老宅，原本是一座始建于上世纪80年代的三层青色楼房。春节前后，另一栋楼房，按其标准被克隆而出。长约30米的廊亭，串联起老宅与院北高约10层的金顶欧式高楼。

张家对老宅的修缮，始于春节前后，至今仍在继续。厚重高大的铁门外，是一湾雕花石柱围起的鱼塘。乡邻说，不少人把张家气派的房子喊作“张公馆”。

以“张公馆”为中心，北面是菜市场和龙源宾馆，东邻是林梓镇档次最高的龙正大酒店，南面则是张志熔家族捐款2200万新建的阳光初中。而据说高18层的阳光小区，已在西面动工。

龙源宾馆和龙正酒店的工作人员证实，这两处产业均属于张志熔家族。

阳光初中和阳光小区的名称则源于张志熔旗下核心公司上海阳光集团。

父亲张德璜发迹

这个林梓镇乃至南通市最富绰的家族，在40年前张志熔年幼时，也曾“日子比较困难”。不过随着其父的努力，张志熔的少年时代生活开始变得优越。

《林梓镇志》记载，张志熔的父亲张德璜，瓦工出身，在1970年加入林梓公社组织的建筑服务组，为知青和村民建房。

“张德璜的手艺算不上出众，不过他很擅长打理各种关系。”一位追随张德璜多年的瓦工说。

1983年，张德璜被提拔为林梓乡建筑站副站长，随后被调至上海奉贤，承建奉贤市政所的住宅楼等工程。

严父的家教

4年后，18岁的张志熔转学至奉贤中学读高一。班主任邓妙娟对这个“内敛低调”的学生的评价是，“高中三年里，从来没有迟到早退和违反过其他纪律。”

根据邓妙娟的描述，高中时张志熔初露不凡的交际能力，“知道我家外墙漏水后，他就让父亲派了2个小工过来泥墙。”

有高中同学回忆说，喜好运动的张志熔邀请了班上的男同学去家里观看汉城奥运会和意大利世界杯，还会很“阔气”地给同学们的体育用品买单。

邓妙娟说，相比班里半数出自公务员家庭的学生，已经住进大房子的张志熔，算得上家境优越。她去张家做过几次家访发现，张德璜对唯一的儿子张志熔家教“一点也不懈怠”。

比如，每年暑假张志熔会按照张德璜的要求到奉贤的工地上“接受锻炼”。一位与张志熔同龄的林梓籍建筑工人曾目睹过他在工地上的生活：“张志熔与正常工人一样早晨4点半起床，顶着七八月的太阳干活，直到天黑收工”，“他主要是做些递水泥桶、推小车之类的小工活”。

“他挺勤快，也不偷懒。不过，他有时候也会喊累，说些 还是读书好 之类的话。”

2 张志熔开发的楼盘，均由其父张德璜的公司承建，但两家账目分明。同时，张志熔对父亲公司的施工要求很高。

地产起家 账目分明的父与子

据熔盛重工执行董事邓辉介绍，张志熔曾提起大学中的经商经历，“通过开办做贸易的小公司，在大学里就开上了桑塔纳。”