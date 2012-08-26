“天下事，大事小事，欲了了之，不了了之。我再管两年三年又如何？早晚还是要结束。”曹德旺讲述如何跨过退休这道栏

文 | 曹顺妮 编辑 | 何伊凡

【《中国企业家》】战士永远不会老，只不过难免让岁月缴了枪。万花筒般的人生上半部再怎么波澜壮阔，总归要迎来谢幕的时刻。

60岁还是65岁？当是否延迟退休年龄成为社会讨论的焦点话题时，中国第一代企业家却格外恋栈，退休这道坎，有时候比创业更折磨人。

同是1945年生人，年轻时白手起家，中年后成为富豪榜上的常客，在66岁，第一代企业家走向两极，一派仍拒绝退休，如娃哈哈集团董事长宗庆后，至今在一线亲力亲为；而另一派选择放权，宣称退居二线，如汽车玻璃大王福耀集团董事长曹德旺。

一辈子工作狂，退休后干什么，还真是伤脑筋。

随心所欲

此时的曹德旺，除了住在耗资6000多万打造的豪宅里，和邻家老头无二。他没有通过重组家庭证明自己还年轻，和原配妻子“不吵不闹”走到今天，甚至有些得意，当着记者面，也不避讳和妻子调调情，“记者夸你漂亮呢！”他含情脉脉地抛出“老菠菜”，妻子还给他“回眸一笑”，他憨憨笑着看妻子身影消失在门后。

“甜蜜时刻”在曹德旺的退休生活中占的比例并不多。他曾在2012年5月安永企业家评选启动仪式上，对媒体采访福耀集团一概拒绝，说自己退休在家看书，逗孙女，过一种随心所欲的生活，可自己的时间还是很难分配给家人。

每天5点半至8点的高尔夫晨练结束后，拜访者就纷然而至，上一拨客人的茶水杯还未来得及撤，下一拨客人已至。每批访客，都要好奇地参观一下这个有游泳池、酒窖、家庭影院、健身房、书画间并配备着1位管家15位服务人员的奢华别墅，当然，他们并非只为参观而来，还带着各种需求，曹德旺很少拒绝来访者，或许豪宅一热闹，退休后的无聊才能被打发掉，他正在用没有任何禁忌的生活方式来迎接自己的退休生活—大口吃肉、大口喝酒，还有让他自己都感到“焦头烂额”的行程表—演讲、旅游、慈善活动，来证明自己还是个很有用、精力很旺盛的“年轻人”。

曹德旺从小就是个“皮孩子”，因为对退休的恐惧，一直恋栈到2010年底。若按原计划60岁退休，曹德旺应在2006年放权，那一年，长子曹晖从美国回来成为公司总经理。在曹晖接班前，曹德旺曾对外宣称，不会把位子传给儿女。

如今看来这更像是一枚烟雾弹，涉及企业发展战略，曹德旺总是擅长不动声色地从长计议，对于必经的过程，他极有耐性。如同当年福耀布局俄罗斯这枚棋子一样，从1997年设办事处到2011年6月他大笔一挥，签订下投资2亿美元的设厂合同，准备了整整14年。

关于退休，曹德旺至少准备了10年，从1995年开始把曹晖扔到香港磨炼，到2006年逐步放权，这期间福耀完成了集团化与国际化转型。在与美国的反倾销官司中，曹晖的身影开始引人注目，这对他日后驾驭福耀集团至关重要。

但曹德旺心中清楚，不论曹晖如何能干，没有制度的保证，一切皆有变数，福耀海外扩张时，集团化战略同步进行，从信息系统建立到企业文化积淀成型，稳固的管理框架便是对接班人制度上的支持，“当然，还有一个储备人才团队，若曹晖没能力，也有人来坐这个位子。”

“那段时间，他都是7点之前到办公室，送他到公司后我得回家补觉。”曹德旺司机回忆，曹退休前的状态很拼命。

“2006年到现在，福耀有我无我没区别，就像飞机起飞后进入自动飞行模式。”曹德旺的无为而治是给儿子接班精心铺就好的大路，他和曹晖强调，你要立德，以德服众，靠自己本事吃饭。“老的干部比你能干的肯定有，但这么大的企业，有些事情只能你来承担责任。”

即使一切在既定轨道下运行，曹德旺尚不敢轻易撒手，他以董事长身份行使着集团“战略决策权”，也就是，“老子定调子，儿子负责执行”。

他的调子，每个月会在其内部刊物《福耀人》的“卷首语”出现，“根据每个月的经营方向来写，那会儿好多人都等着看我的文章。”曹德旺自称平生最怕三件事，一写讲话稿，“我演讲从来没稿”；二怕开会，“1984年当过政协委员，一开会就七八天，我屁股疼，开了一天会后再也不去了”；三怕写字，“但这个卷首语还是坚持写了6年，从2004年一直写到2010年”。

2007年11月，曹德旺在《一叶知秋》的卷首语中预见到经济危机的到来，“凯歌声中夹杂着的阵阵杂音，……预示着我们需要经受严寒的考验。”

危机在2008年爆发后，“到现在还没结束，我也不知道什么时候结束，2009年、2010年经济复苏是假象，刺激政策就是杜冷丁，不能再出刺激政策了，但中小企业会倒下一半。”

经济危机推后了曹德旺的退休计划，直到2011年，他才决定停写每月一篇的“卷首语”，“不操心日常管理了，那个东西就不能乱写了。”作为接班人，曹晖并没有把总裁寄语延续下去，这一点，让曹德旺最初有些失落。

“那段时间非常痛苦，后来就是给自己找事干，天天打球，有时候一天打两场，再就是看书，调整了一段时间，终于想开了。天下事，大事小事，欲了了之，不了了之。我再管两年三年又如何？早晚还是要结束。”

曹德旺想开了，其实还有一个因素，“要从企业发展去权衡，不能等着做不下去了才让位，要让后备队伍快速进入角色。福耀在我手上成为世界汽车玻璃第二大制造商，其实可以做到第一，一切为了更稳。”他把“第一”的期待作为礼物留给曹晖。

进入2011年，曹德旺以“开开心心过一种随心所欲的生活”状态找到了自己的退休角色—布道者，“到处走走看看，看到什么学什么，去追求高级的快乐，不要埋在钱堆里不出来。”

布道者

什么才算高级快乐？“无所求。”曹说，到老还对金钱孜孜以求，为了钱活，那都是低级快乐，人要修行，从中得到乐趣，“兴有所激，激有所成”。

修行是曹德旺最看重的功课，他甚至要求员工，不论是佛教、道教、基督教还是天主教，总要有一个信仰。他自己则是虔诚的佛教徒，但非苦行僧般的佛教徒—至少，爱吃红烧肉和猪蹄，高兴了一顿饭喝一瓶茅台不见醉意，只有身体不适的时候会有所克制。“我跟济公活佛一样，酒肉穿肠过，佛祖心中留。但我不吃龟、狗那些寿命长的动物。”