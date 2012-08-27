【酷人物】周鸿祎四战搜索：在浏览器上开个框

周鸿祎
对于搜索战略，周鸿祎并不愿过早暴露自己的目标。“现在时间太早，先埋头苦干，一旦可以说(的时候)一定找你”，8月24日，360董事长、CEO周鸿祎这样短信回复本报记者。
8月15日，360低调推出搜索，与此前预测的通用搜索不同，360此次推出的是综合搜索：将多个单一搜索引擎集成在一起，优化出最佳结果，提供统一的检索界面。
推出搜索不到一周，周鸿祎的战绩已经十分惊艳。根据金山网络CEO傅盛透露：360搜索推出仅5天，市场份额已超过10%，超过谷歌，搜狗成为中国第二大搜索引擎。
周鸿祎与搜索的故事，是一场路人皆知的“旷世热恋”：从当年的3721、一搜网、奇虎搜索，直到现在360综合搜索已是周鸿祎四战搜索，而前三次都是“饮恨出局”。
搜索的“情结”
对于周鸿祎来说，这已是他四战搜索。
第一次做搜索是在周鸿祎创立3721之时，其中文实名服务是最早实现赢利的互联网搜索服务。那时候用户更愿通过地址栏而不是搜索框获得互联网内容与 服务，中文实名满足了用户这一需求;同时，全中国有超过十万人做3721代理，销售3721中文实名服务，周鸿祎因此被称为“互联网营销之父”。
2002年，3721不论流量 、营收，都远超百度、谷歌。2003年，3721却以1.2亿美元的价格卖给了雅虎，把机会让给了百度、谷歌。这成为周鸿祎心中永远的痛。
2003年，Google上市，一时成为新的互联网标杆。时任雅虎中国总裁的周鸿祎推出了“一搜”搜索，意图整合3721网络实名、雅虎搜索(YST)，成为中国的Google。这是周鸿祎二战搜索。
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