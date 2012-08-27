【酷人物】禹晋永的忽悠生存之道

能够在长达10年的时间里不做实业靠耍嘴皮生存下来，想必禹晋永这样的人物也有着自己的生存之道。

招摇吹牛出风头

炫富诈捐空手道

随着海淀区检察院的确认，禹晋永(微博)因涉嫌合同诈骗罪已被批捕，这个披着中国世代投资控股集团董事局主席等众多光环的公众人物终于倒下了。单从 他在2010年唐骏学历造假时跳出来算起，历经了学历门、诈捐门、逃税门、抄袭门等若干质疑甚至举报，这两年多的时间他都能全身而退，而让他身陷囹圄的诈 骗事件更是早在2003年。

能够在长达10年的时间里不做实业靠耍嘴皮生存下来，想必禹晋永这样的人物也有着自己的生存之道。记者通过业内人士的解析，试图还原一个真实的禹晋永式生存。

生存之道一：不分场合凑热闹

除了房地产圈内的人士，大多数人知道禹晋永这个名字还是在2010年唐骏学历造假事件爆发的时候，就在全国一片指责声中，一个人跳出来声援唐骏： “我支持你，真假学历不重要，重要的是成功了，处理这种事最好方法就是不处理，不要答理无聊的闲人，走自己的路让别人说去吧！”这个人就是唐骏的校友禹晋 永。让人想不到的是，禹晋永不满足于在微博上发帖，还出现在凤凰卫视“一虎一席谈”节目现场，与科普作家方舟子辩论，说西太平洋 (5.75,-0.03,-0.52%)大学不是野鸡大学，从那时开始，禹晋永进入了公众的视野。

禹晋永，四川绵阳人，生于1963年。从2010年开始，他热衷于借助微博搀和各种热门话题，尤其是有关房地产方面的，更是以业内高人自居。今年6 月12日，他还作为嘉宾出现在某财经微访谈之中，以中国世代投资集团董事局主席的身份和吉合田房地产顾问机构董事长石旭升、著名地产评论员吴其伦探讨降息 后如何理财以及房价何去何从的话题。在访谈中，禹晋永一如既往地把自己当专家，提出富人高价购房，使得政府财政增收，保障房资金就有了保障，也就提供了廉 租房、公租房的资金，老百姓就可以住上房等观点。在3月份的2012深圳IT领袖峰会上，百度李彦宏、腾讯马化腾和华远地产 (3.01,-0.02,-0.66%)任志强发起了一场关于房价的讨论。禹晋永又坐不住了，发微博称：“IT其实只是帮凶之一，公务员和央企那才是主力 军，横征暴敛垄断国家资源，活生生瓜分国有资产，这才是高房价的根源！”

其实，他的观点是炒别人的冷饭。在房地产行业内浸淫多年的郑伟(化名)告诉记者，其实在房产圈里，根本就没人当他是一回事。“严格说起来，他都不算 是地产人，只不过2004年的时候，同样刚刚进入地产圈的黄光裕看走眼用他做了8个月的老总，随后发现上当的老黄赶紧撵他走人。所以，当禹晋永事发入狱的 时候，有媒体说他是资本地产之父，以任志强为代表的真正大佬都对此不屑一顾。”

生存之道二：炫富诈捐显实力

除了到处凑热闹以外，禹晋永还时不时地抛出一些让人啼笑皆非的举动，不管是在微博上还是现实中，总的目的就是炫富。比如去年10月24日，禹晋永在 微博上公开招标，称决定增加收购5家上市公司：“招标：针对当前经济运行低潮的大好时机，决定再增加收购上市公司5家，方法是现金或者提供优良资产、盈利 项目增发和其他方式收购。面向全球，有上市公司控股股权持有人可面议，或有壳资源的各类投资公司以及操盘手接受委托代理收购，代理费报500-10000 万元或按成功后的比例股票支付。有意者请私信。”据郑伟介绍，真正收购上市公司的从来就没有这么操作的，“稍微有点常识的人都会知道，收购上市公司这样的 事情怎么能像街头贴小广告一样，四处打听有没有卖家的呢？所以，我们只能理解为他为了达到一些目的在进行着某种铺垫。”

去年12月20日，几乎沉寂了一年的禹晋永唯恐公众忘了他，又在微博上开始爆料了，说要让大家充分分享公司的利润，所以提前给员工发放年终奖，透露 自己的公司“元旦节后就放年假，和往年一样正月十六后再上班”，而且一个小姑娘哭了，问她是否嫌年终奖少？她说都拿到6位数了，没有想到这么多，所以激动 得哭了，人事总监悄悄告诉禹晋永，她是拿得最少的。微博发布后，大多数人对此表示了怀疑，认为这是一篇“企业软文”。

禹晋永还曾深陷诈捐门，早在汶川“5·12”大地震时，世代公司就联系到四川江油市教育局负责学校重建的人士，说要捐建太平镇龙门村小学，这个消息 让这位负责人很兴奋。但是禹晋永从此就没有了消息，半年过去了，尽管这位负责人一再催促，世代公司回答要么是：“我们老总出国了，等回来再说。”要么说： “目前处于金融危机，我们正在筹措资金。”而禹晋永本人的说辞是：“我们工程人员设计了一所爱心小学。之后却听到学校说我们的图纸不能用，因为大地震后教 育部要对学校设施的建设规范重新做调整，抗震级别要提高到八级以上。于是让我们等待，我们就一直等待。直到有一天，这个事情闹到网上去，说我们诈捐。”

生存之道三：脸上贴金微博包装

禹晋永的兼职很多，包括——北京大学公共经济管理研究中心理事长、高级研究员；清华大学、中国人民大学、中央财经大学、北京化工大学兼职教授，中国 科学院研究生院MBA导师等等。但是，记者逐一打电话进行核实，发现没有一所学校承认。其中，曾经租房给禹晋永的北大政府管理学院也受到牵连，下属区域经 济研究中心还被撤销。

对此，身处地产圈，见惯了众多地产大佬的郑伟也表示了他的不解，“确实有不少地产公司老总要上个EMBA之类的给自己充电，更牛些的大佬也无非是某 个学校客座教授而已，但很少有人兼职如此之多，王石、任志强也没有这样的精力，这个禹晋永所做的已经超过了我们的想象，所以，说难听些的话，他一定是有着 不可告人的目的。”

除了给自己加上各种头衔和奖项，禹晋永还对微博营销自己非常感兴趣，就连这一次被警方带走，他也做足了功课。按说禹晋永是7月13日被警方带走的， 然而他的最后一条微博却是7月29日上午10点25分发布的，“昨夜北京暴雨，今天天气甚好，很适合出门锻炼！”而从7月24日开始反复出现的“身体欠 佳”等微博，无疑是为他即将远离网友视线、急剧减少微博更新频率铺垫，很显然，这是有人在给他代笔。在他被捕的7月13日，他的微博整晚被刷屏，而且所发 布的内容是一些不着边际的语录，相信这是禹晋永在被捕时就做了特别安排的。

为了充分运用好微博的传播功效，去年9月，禹晋永还在微博里放出消息，要拿出1000万，邀请500个粉丝举行见面会。为了证明自己不是玩虚的，禹 晋永还在见面会前征集了20多人举行一场商讨会，并发微博强调“让没车的参会人员赶到城铁天通苑北站搭乘奔驰商务车前往参加。”消息一经发出，就在微博上 引起了巨大的反响，很多网友都对此事表示了浓厚的兴趣。其中就有江海证券北京营业部区域经理张先，他表示会上主要是说了一些活动如何举办的方案，以及粉丝 如何选等内容，但是没有产生明确的结果。而禹晋永本人则否认炒作：“我们不需要宣传，我是一个投资商，我不是开发商，我是别人排着队找我拿钱，别人求我办 事，我从来不求别人办事。”最终，这场见面会也没有开成。

生存之道四：金蝉脱壳空手道

这一条应该是禹晋永的最终目的，前面费时费力所做的一切都是为了达到这最后的结果。中国政法大学副教授吴丹红(网名吴法天)(微博)是第一个在网络 上发布禹晋永被抓消息的。其实早在2010年，吴法天就曾实名举报，用18页证据材料向北京昌平警方报案，检举禹晋永涉嫌诈骗和虚报注册资本，但昌平警方 以吴法天本人非受害人为由，书面告知吴法天举报的案件不予立案。

而这一次，禹晋永就没有那么幸运了。据吴丹红介绍，在2003年的时候，禹晋永跟当时的梁山县政府签订了一个土地开发合作协议，在当时禹晋永没有交 钱的情况下，梁山政府的开发区在什么工程总体规划、成立招投标小组的通知上面盖了公章，然后他就拿着这个东西去虚构了一个项目。说有一个投资8个亿开发区 的科技园区，实际上这中间既没有资金，也没有这个项目。随后有一些公司去投标，其中有些交纳了报名费和保证金，这笔钱禹晋永编出理由没有给退。并在 2003年10月份的时候注销掉了原来的公司，禹晋永其实玩的是一个金蝉脱壳。对于禹晋永被拘之后的命运，吴丹红表示，目前禹晋永已经涉嫌合同诈骗罪，像 50万元的数额是属于特别巨大的，量刑起点基本上是10年以上。在禹晋永被捕后，又有媒体抖出他在老家绵阳涉及了22个案件，但是没人说得清为什么他当时 没有东窗事发。

回顾禹晋永这些年的所作所为，就会发现虽然最终的目的是要骗钱圈钱，但是不管是他本人还是他的公司都很好地包装了自己，尤其是最近几年有了微博以 后，他充分利用了新媒体发布信息缺失“把关人”的特点，对自己用微博进行虚假包装、也发布了一些诸如收购上市公司、巨额年终奖等不实微博信息，虽然这是他 这类人的一种生存之道，但是对于普通的网友来说，有什么办法可以甄别这样微博信息呢？

对此，中国人民大学新闻学院教授匡文波认为，现在每天微博里都有海量的信息，光是新浪每天就新发布超过1亿条微博信息，无法逐一核实信息的真伪，面 对不实的、虚假的微博信息，通常有三种办法进行监管，第一就是通过法律途径，但是成本很高，不适合惩治轻微的网络违法行为；第二就是采用技术手段，但是目 前除了关键词过滤之外，很多内容是无法自动识别真伪的；第三，就是通过道德的约束，这是目前主要的途径。微博包装是一种零成本的推广方式，但是很难杜绝像 禹晋永这样的人和公司做一些不实的发布。但是如果是恶意诈骗，就要依法监管，不给禹晋永之流以可乘之机。