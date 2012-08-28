【酷人物】王小川：搜索要进攻百度防范360

搜狗CEO王小川(新浪科技配图)

早在2003年，在所有门户都进入搜索领域之后，搜狐也跟随进入。但后来新浪、网易、腾讯的搜索业务都发展平平，只有搜狐旗下的搜狗异军突起。特别是在2010年从搜狐独立出来以后，更是经历了爆发式增长阶段，成为中国仅次于百度的第二大搜索引擎。三个产品线共覆盖全国3.7亿网民，成为用户数量第四大互联网公司。但搜狗没能获得喘息的机会，360凶猛地杀入搜索市场，接下来又是一场硬仗。如何面对百度这样强大的竞争对手?大企业内部创业有什么利与弊?技术型人才如何补齐管理短板?《中国经营报》记者采访了搜狗CEO王小川。

要永远站在对手的射程之外

360有浏览器但它在搜索方面没有足够的积累，特别是垂直搜索领域;百度有搜索的积累但它没有客户端的承载。这就变成我们一个巨大的机会。推荐引擎会是我们未来的一个阵地、战场。

《中国经营报》：搜狗是2003年开始投入研发，2004年正式放到市场上去竞争。但有五六年的时间几乎是徘徊不前的。你们的竞争对手——百度一直都很强大。你们后来是怎么找到切入市场的办法的?

王小川：搜狐最初决定做搜索这个业务，是源于它的“跟进策略”，也就是说对于一些创新业务，等竞争对手去探了路，搜狐再往前走。其实这是不太符合互联网产品的“快”“先发优势”等创新规律。

一开始我们认为只要把产品的品质做好，就能够超过百度。所以我们的策略简单粗放，就是用一群最牛的工程师，做最好的产品。后来我们发现，只做搜索引擎这一件事，是没办法跟百度较量的，你在他的游戏规则之内，做得再好也无法突破。

2006年我们推出搜狗输入法获得了非常大的成功。这个成功让我们反思：跟进策略、正面进攻是不成功的，靠品牌或者产品局部差异化只能让自己陷入泥潭。后来我们形成了三级火箭的战略：输入法就是一级火箭，浏览器是二级火箭，搜索是三级火箭，最后的发射来自前两级的推动，侧翼包抄。输入法和浏览器牢守互联网入口，才促成了搜狗今日的成功。

《中国经营报》：你们现在拥有3.7亿用户，从这个角度已经成为中国第四大互联网公司，排在腾讯、百度、360的后面，但你们的收入规模和他们相比还差距太远。

王小川：我们还会再去探新的道路，就是像推荐这样一个系统，还是要继续走在百度和360射程之外。可以说，我们原来的浏览器业务是在360射程里面，搜索业务在百度射程里面，所以我们现在要找的是在360和百度射程之外的东西。

在搜索的市场中，百度不管是品牌还是销售，都是不可超越的，大家一提搜索想到的就是它。因此在这种情况下，我们一方面要增加流量，一方面要在产品形态上创新，我们今年底要开始做一些百度没有的东西，还是要从用户产品里面，找到自己的主战场。

比如说我们从2012年开始做推荐引擎，我们觉得我们有优势。360有浏览器但它在搜索方面没有足够的积累，特别是垂直搜索领域;百度有搜索的积累但它没有客户端的承载。这就变成我们一个巨大的机会。推荐引擎会是我们未来的一个阵地、战场。我们要在今年内推出这样一个产品，它最大的优势是商业模式非常清晰。年内先把产品研发出来，经过打磨，希望在明年年底得到用户的口碑和认可。

《中国经营报》：你正好提到360，360最近刚刚进入搜索市场，引起业界很大的关注。360做事风格很犀利，其搜索和浏览器两个重要产品都会跟你们有竞争。你是否会担心来自360的猛烈攻势?

王小川：我们现在的策略是“进攻百度，防范360”。跟360比做搜索，我不担心技术，挑战在于怎么继续把搜狗浏览器的覆盖量做上去。我们在提一个新的概念：把浏览器做成一种服务，而不只是工具。什么是工具，什么是服务?举个例子，输入法是一种工具，你知道用它可以做什么事，它的结果是可预期的，产出是确定的。这种确定性能给用户带来的增值不多，商业回报其实也不大。所以我们要往服务上走，让浏览器给用户推荐更好的内容，这种推荐我们希望做到的是，用户能感知到你的产品(浏览器)更聪明，能够懂他、能帮到他。

让浏览器往搜索、推荐方面走，搜狗好几年前就想清楚了。所以现在360也意识到了这个问题，基本是跟在搜狗后面。360跟进这种动向，我觉得很正常。搜狗提出“三级火箭”之后的半年，他们也开始提。而后我们提出“非百度方式进攻百度”，他最近也在用这个概念。

必须要找到新的蓝海

搜狗对于我们来讲是一个big baby。说实话，我们核心竞争力的积累还处在没有被市场完全认可的阶段，还没做到有一个自己完整的阵地，搜索、浏览器都处于红海中。

《中国经营报》：你的三级火箭已经形成，但并不对百度造成威胁。搜狗的市场份额虽然排第二，但与百度的差距还是很大。下一步的打算是什么?

王小川：这是我们要正视的现实，搜索业务虽然增长很快，但是还没有度过风险期。一方面我们要继续在跟百度抢份额中扩大收入，这样就有能力去做更多的事。另一方面，我们要找到属于自己的阵地，这个阵地必须要有良好的收入模式，又在百度和360的射程之外，也就是我们准备做的推荐引擎。第三，我们还要在移动互联网领域布局。这三件事哪个都不能放掉，三线作战。搜狗在搜索上的份额和收入是基本保障。但如果没有推荐引擎，搜狗就不能在互联网界进入前列，就没有自己的阵地，只能在搜索市场里跟360、百度一场混战。同时，如果没有无线，就没有未来。

《中国经营报》：移动领域，我们看到腾讯的微信已经很成功，淘宝的移动客户端也比较成熟。你们计划如何进入移动领域?

王小川：关于移动，搜狗还处在布局或圈地这样一个阶段。移动本身的商业模式还不清晰，所以在移动上我们目前要做好三件事。

一是利用输入法充当入口，圈住更多的用户。目前进展顺利，搜狗输入法在互联网上实现了相当大的安装量。虽然移动互联网上VC投资的项目有数百个，但真正能够得到广泛用户的产品不多，用户量过千万的只有不到10家，搜狗是算入围的。

二是我们会在语音、地图技术上做积累，像搜狗地图原来团队也就五六十人，移动一来人手立刻翻番。手机和PC两个重大的不同点是LBS和语音。用户对手机上的地图数据精度的要求、对地图的理解都跟PC端不一样。语音也是，用户都用手机来说话，再往下还可能产生搜索或其他的互动行为。这方面我们尝试了很多，这些积累还没有直接反映在产品上，但未来和产品是有结合的。