【酷人物】马化腾：大学生应先就业再创业

QQ之父、腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾昨晚抵达武汉，将在今日见证腾讯在汉投资10亿元项目奠基。在接受本报记者独家采访时，首次来汉的他说：“在移动互联网发展迅猛、全球互联网企业感受到压力的时刻，期待在武汉壮大‘移动互联网’产业，成为腾讯的新增长点。”

腾讯在北京、上海、深圳、广州、成都都有布局。腾讯武汉研发中心项目位于江夏区庙山开发区羊子山，计划第一期投入10亿元，拟建设“无线互联网技术研发总部”，预计2014年建成使用。

对此布局，马化腾说：“中部地区缺乏一个基地。我们的人才都来自全国各地高校，他们一般都希望回到家乡附近，方便嘛。我们一定要跟着人才走，哪边人才多，就要在哪边设立基地。武汉高校多，我们同事中这一带的人也超多，大家都愿意来这儿。这是个很好的机会。”

他介绍，目前腾讯在汉研发基地的员工已有200名，未来可能会继续做大，预计将有约2600名员工在武汉办公。

不建议大学生毕业就创业

现年41岁的马化腾，1993年毕业于深圳大学计算机及应用专业，1998年创立深圳腾讯计算机系统公司。在许多大学生眼里，马化腾是青年创业、创富的英雄。

但是，马化腾并不建议大学生毕业就创业。他说，现在有不少创业前景特别是移动互联网方面有非常好的机会。但大学生毕业后直接创业可行度不大，从过去十几年来看，成功率不是太高，更多的还是要先去一些公司锻炼。“我创业以前也是工作了几年。大学毕业生还是应该先进入一些企业去工作、积累经验、学习，然后再看有什么机会”。

非原创领域也有创新产品

马化腾所领导的腾讯是中国第二大互联网公司、一家全球罕见的互联网全业务公司，即时通讯、门户、游戏、电子商务、搜索等无所不做。对腾讯有一种说法是：“它总是默默地布局、悄无声息地出现在你的背后;它总是在最恰当的时候出来搅局，让同业者心神不定;而一旦时机成熟，它就会毫不留情地划走属于自己的那块蛋糕;有时它甚至会成为终结者，占领整个市场。”因此，马化腾和他的腾讯引发各种议论，其中争议较多的是腾讯的创新能力。

马化腾说：“已经没有什么原创的领域了，关键是看你的产品有什么特色。大量创新其实在我们的产品中。比如，我们的微信最近特别火。摇一摇、看附近，这都是我们原创的概念，这都和别人以前做的完全不一样。我们在很多方面都领先。我们不在意别人的说法，重要的是把自己的东西做好。”

腾讯没有考虑做手机

同为互联网领军人物的雷军近两年推出的小米手机颇受市场欢迎，曾让马化腾赞赏。而就在不久前，马化腾选择了与TCL合作推出“智屏”。它介于平板电脑和电视之间的跨界产品搭载Android操作系统、内置QQ Service模块、26英寸，可在客厅、饭桌、睡房等不同应用场景之间移动。

对于腾讯以后会不会跨界发展做终端产品，马化腾说：“我没有考虑做手机。”对于与TCL的合作，他说：“‘智屏’是腾讯首次尝试融入家庭应用场景。”他表示，跨产业的联动能促进更大范围的产业资源整合，推动多产业联动创新。腾讯一直致力将互联网服务更便捷地接入更多应用场景。