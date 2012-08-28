Box创始人谈退学创业：看上去很美

Box.com创始人Aaron Levie
作为云存储服务Box.com的创始人，Aaron Levie的故事堪称硅谷经典。
他是一名聪明绝顶的大学退学生，年仅27岁就运营着一家拥有500多名员工、估值超过10亿美元的创业企业。如果你想知道硅谷风投大师Peter Thiel为何启动一个项目，鼓励大学生退学创业，那么Levie就是活生生的例子。
Levie近期接受了美国科技博客Business Insider的采访。他表示，他一点都不后悔选择了退学这条路。不过，他本人并不是Thiel的崇拜者，甚至也不欣赏那些同样退学创业的人。
他认为，真正值得欣赏的是：以正确的理由，在正确的时间，做正确的事。
Thiel曾表示，上大学带来的成本和回报不成比例，这已经发展成一种畸形的模式。Levie对此表示同意。他认为，上大学的成本应当与预期收益、与就业挂钩。但在实际情况下，上大学成本不断增长，一些人在毕业后甚至要还20年的助学贷款。
不过，Levie的某些看法与Thiel不同。他认为，解决这一问题的途径并不是消极的退学。学生退学对于解决大学的系统性问题毫无帮助。各界应当就大学的现实问题展开对话，而不是鼓励学生走上退学创业这条“歪门邪道”。
Levie表示，他今后也会要求孩子上大学。许多成功的创业者在大学期间想出了点子，随后才退学创业。这样的例子包括微软的比尔 盖茨和Facebook的马克 扎克伯格等等。因此，大学这样的环境能带来优秀的点子。
Levie认为，一些人在从大学退学时并没有合适的点子，因此这样做的顺序本身就是错误的。尽管退学的学生可能非常聪明，不会因退学而受到太大影响，但这样做仍无助于解决问题。
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