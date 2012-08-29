【酷人物】库巴创始人王治全电商再创业 推家纺B2C大朴网

库巴网创始人王治全

库巴网创始人王治全再次出山创业，旗下家纺B2C网站大朴网已于今日午间悄然上线。在接受腾讯科技连线时，王治全确认已经进军家纺B2C行业。

王治全午间通过微博宣布，经过150多天的准备，大朴网今天12点准时上线了，1个小时内峰值的PV访问量已经破万。网站域名有蔡文胜提供，技术上则得到了ShopEx的支持。

王治全表示，卸任库巴CEO之后，他经过深思熟虑，认为目前国内的家纺行业存在品牌集中度不高，差异化较低。大朴网将打造为家纺业的自主品牌B2C，为用户提供高品质的家纺产品。

王治全介绍说，目前大朴网创业团队有30多人，上海团队以及产品研发为主。

据了解，目前国内专注家纺B2C领域的电商网站并不多。此前，原当当网副总裁陈腾华创办了优雅100进入这一市场。

2006年初，王治全创办世纪电视网(世纪电器网前身)，并担任CEO。

2010年8月，世纪电器网更名为库巴购物网。

同年11月国美电器4800万战略注资库巴并获得80%股份。

2012年3月，王治全辞任库巴网CEO，转任库巴网董事。沈阳国美电器总经理丁华东接任CEO职务。