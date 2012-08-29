【酷人物】在聊网90后创始人张林轩：我为什么要创业

我叫张林轩，今年20岁，是在聊网(talkways.com)的创始人。网站致力于为中国学生提供一个学习英语和获得更多视角的平台，目前正在内测调试阶段。从公司注册到现在有半年，已获得数位投资人的百万级投资offer，估值过千万。

最近有不少朋友都问我，作为90后，是如何开始创业、过程中有哪些困难、怎么解决等一些问题，后来我想索性就写篇日志，可以给更多有同样梦想的朋友做参考，也算是整理一下自己的思路，为过去一年的努力和成长做一个小结。

我懂的肯定没有各位企业家和投资大牛多，不过我觉得每个时代有每个时代独特的机遇和情况，有时最能帮你看清道路的不是已经遥遥领先或者到达终点的人，而是快你几步的人。所以希望大家能够一起来探讨，如果有我说的不对的地方，或者如果你有不同观点，请尽管用力使劲喷。但有一点请注意，这只是我创业以来的个人感悟，而非成功学。

在深入讨论前，我要稍微介绍一下自己的项目，因为之后会经常引用到。

我的项目叫在聊网，是一个在线英语教学的平台，美国名校在校生或毕业生注册成为老师，并填写非常详细的资料，中国学生根据自己的需求，寻找不同学校、专业和经历的老师，选择不同的课程，通过在线视频对话完成学习，然后支付由老师自己设定的费用，并对老师的课程评分，来督促老师的授课表现。

因为文化差异，美国的父母基本上都不会为自己的孩子支付全部学费，有60%的大学生在毕业时会有平均一万五千美金的债务(利息从毕业当天开始算)，他们有非常巨大的压力在上课期间挣钱，所以愿意每小时挣取5到20美金来做视频家教。在中国，同质量的老师课时费要在这个价格的5到10倍左右。

虽然视频教学在某些方面不如面对面，比如互动性受到了一定的约束，但是教学效果会被老师的英语水平和综合质量弥补。另外，在你随时随地学英语的同时，还交到了和你兴趣相投的海外朋友，获得了更多视角甚至资源。

在中国做事，不一定是最好的就会被人选择

创业一定要有核心竞争力。核心竞争力不是指点子，而是指即使别人知道了你的点子，来抄袭你，你也能做的比他们好的原因。核心竞争力有内在的，你的能力和特长，比如你的技术特别厉害，而且在一个领域已经研究了很久，水平算是国内TOP10的;还有外在的，你的资源和渠道，比如你的大舅是某个大公司的高管，然后能成为你的第一个大客户(比尔盖茨的母亲是IBM的董事，帮盖茨签了第一大单)。

外在的核心竞争力经常是短暂的，因为你如果发展的不错，那么很快你原来有的资源就会满足不了你的需求，但是你可以靠它起家。内在的核心竞争力一般都需要比较长的时间摸索和积累，同时也需要不停的进步。如果你缺失核心竞争力，即使你是市场中的第一个，你的公司会很快被抄袭，然后被清出局。

有些年轻创业者会有一个想法(尤其容易出现在海归身上)，觉得创业就是要证明自己，如果自己足够优秀，金子总会发光，所以不在乎去“走关系”或者利用身边的资源，排斥了外在竞争力。其实我一开始也是这种想法，后来发现是非常错误的。创业只有一个目的，就是成功，只有成功才能证明你自己，没人会记得比尔盖茨在初创时用了自己母亲的资源，但大家都知道微软的成功和盖茨持续了13年的世界首富。

我还记得之前在美国创业的一次经历。当时17岁，自己在做校报。学校不给我们赞助，印刷要自己筹钱，就做了广告位招商，整版广告的价位是400美金，后来我们每期都会有一个。但其实校报的发行量并不是那么高，每期1000份，拿到报纸的人很多都直接扔掉了，大部分读者也只是看看封面故事。

商家都知道这一点，但他们还是会愿意出400刀。这是因为作为美国政府极力保护的对象，公立学校是不能张贴任何广告的，所以独立的校报成了诸多企业可以平时在学校宣传的唯一途径。那有没有更有效率的在校内宣传的途径呢?后来我想到了一个办法，很多美国高中的入口旁边都是有停车位的，我们学校有三个入口，每个入口两侧很近的地方都有停车位，这些大部分是给学生的(美国学生很多17岁就开始独立开车)。我联系到了他们，承诺了他们每月50刀，租他们的 “车皮”，就是他们每天早15分钟开车到学校，我在他们到了之后把一张大海报贴在车上，在他们放学之前把这些海报拿走，然后招租这个海报的位置。我把这个想法写成了简单的一页文档，发给了附近的公司，不到一周，一个在美国非常有名的网络驾校(driversed.com)的地方市场部门找到了我，并签下了在接下来一个月的广告合作合同。合同上写他们会给我2400刀，而我的成本，给司机的费用和印刷费加在一起只有300刀多一点。后来这件事情没有继续做，因为在Driversed要给我打钱的时候发现我当时没有绿卡，不能在美国合法做公司，不过我相信如果当时继续做的话，也许结果会还不错。

我提这件事情的原因是想说，我没有任何学历，公司没有正式注册，没有可见的产品，没有案例，连Logo都没有，仅凭一页的文档，就可以让一家完全陌生的大公司愿意跟我合作，并且给我一笔不小的钱。这是在美国创业的好处。

在中国，这几乎是不可能的。我回国之后带着这种美国态度尝试去做事情：我相信只要能提供最好的方案和产品，就会被人接受。但结果是我碰了很多壁。我记得非常清楚，有一次我在中国和新东方的某位市场高管讨论赞助方案，那人说：我相信你的方案对公司会有帮助，也的确是好的选择，但是在中国做事，不一定是最好的就会被人选择，还有太多其他因素，这就是中国。

其实我想可能我的很多朋友对这一点比我还要更清楚，我只想对可能和我一开始一样理想主义的朋友们说，其实这些都只是游戏规则，你既然想要赢，想要站在最高点，就必须遵守规则。

回归主题。在决定创业之后，你需要首先根据你的内在和外在核心竞争力来选择你创业的大方向，而且这两点最好要重合。如果你想不到交叉点，那就再接着想。因为青年人创业的成功率本来就很低，90后更是微乎其微，所以我们在任何一点都一定要做到最好。而越往后越不容易做到极致，所以在一开始选择大方向的时候，一定要完美主义一点，找到真正最适合你自己做的事情。

我个人的例子，内在优势：我在中国读书到小学毕业，在加拿大和美国读书到高中毕业，所以我有中美双重语言和文化背景;回国后我做过几个大的英语培训公司的讲师，包括培训总监的职位，对英语培训行业有一定的了解;我很喜欢设计产品，之前创办过两份报纸和两家公司，产品都是我自己负责，而互联网企业是最需要产品构思的行业。

外在优势：我有很多在美国名校的朋友，而且通过之前在美国成立的一个中美文化交流非盈利性组织，带领着一支由来自哈佛、斯坦佛这些名牌大学在校生组成的兼职团队。

其实很容易看出来，把这些条件都结合在一起，我创业的方向就已经出来了：一个在英语培训行业，着重利用美国名校团队和资源的互联网产品。

我相信，每个用心的人都会有自己得天独厚的条件，这些条件不是因为幸运，更多是自己创造的机会。比如很多人会觉得我能有北美生活的经历就很幸运，但其实我小时去加拿大是因为父母的离异，是被迫的。而在离开北京之前，我对媒体非常感兴趣，在小学有办自己的报纸，还参加了各种各样的电视综艺节目，在北京电视台还算个小明星。

去加拿大之后，自己的那股傲气和“京范儿”非常不招人喜欢，同时因为完全不懂语言，之前热爱的电视节目和报纸都不能再继续做了。所以后来我在加拿大的三年就选择了闷头学英语，为之后在美国的学习和发展奠定了基础。每一件在我们身上发生的事情是福是祸其实都很难说，我们唯一能做的就是不管发生什么事都做出最好的选择：逆境时踏实成长，让自己变得更强，顺境时发挥优势，获得更多机会。