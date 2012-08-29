【酷人物】丁磊：钻石王老五成功八要素

1、兴趣

丁磊从小就喜欢无线电，很大程度上，他是受了父亲的影响，他认为自己将来最骄傲的职业，就是成为一个电子或者电气工程师。高考时，他填报了成都电子科技大学。

2、思考

丁磊说过，大学四年最大的收获就是学会了思考。可以完全自学一门功课，他看书速度很快，一般都从后面往前看，看到后面的关键字，有看不懂的，就到前面去看这个描述，一般来讲在两三个星期的时间内就把一门课掌握。后来在接触Internet的时候，这种思考技巧对他发挥了重要的作用，因为当时还没有相关的教材。

3、叛逆

毕业后，丁磊回到家乡，在宁波市电信局工作。电信局旱涝保收，待遇很不错，但丁磊觉得那两年工作非常地辛苦，同时也感到一种难尽其才的苦恼。

1995年，丁磊从电信局辞职，此举遭到了家人的强烈反对，但他去意已定，一心想出去闯一闯。他曾经这样描述自己的行为：“这是我第一次开除自己。人的一生总会面临很多机遇，但机遇是有代价的。有没有勇气迈出第一步，往往是人生的分水岭。”

4、眼光

在Sebyse广州分公司工作了一年后，丁磊又一次萌发了离开那里和别人一起创立一家与Internet相关的公司的念头。在当时他已经可以熟练地使用Internet，而且成为国内最早的一批上网用户。

1997年5月，丁磊决定创办网易公司，尽管当时中国很少有人听过上网，但他深信Internet会有非常巨大的前景。

5、拼命

从创业到现在，丁磊每天都在关心新的技术，密切跟踪Internet新的发展，每天工作16个小时以上，其中有10个小时是在网上，他的邮箱有数十个，每天都要收到上百封电子邮件。

6、坚强

丁磊最苦的日子是2001年9月4日。这一天，网易终因误报2000年收入，违反美国证券法而涉嫌财务欺诈，被纳斯达克股市宣布从即时起暂停交易，股票沦为“垃圾股”，随后又出现人事震荡。当时丁磊年仅30岁，在常人难以想象的压力面前，丁磊没有被吓倒。

7、果断

面对生存压力，丁磊果断决定从两方面着手，一是压缩经营成本，二是跳出传统意义的内容，率先投入到短信业务和网络游戏业务中，这为网易走出低谷乃至今后的股价飙升起到了决定性作用，挽救了网易。

8、低调

在个人财富急剧膨胀的时候，丁磊一直保持低调、平和的个性。丁磊曾对媒体表示，网络首富只是自己创业过程中的副产品。在他看来，只有亲身感受生活，才能触摸到普通人的快乐，才能使自己的创意更具生活的真实性。喜欢金庸的丁磊曾坦言，最喜欢金的小说《天龙八部》，诸多人物中又最喜欢段誉和王语嫣。