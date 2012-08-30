姚明从试水投资到PE新贵 “名人效应”能撑多久

文体界从事PE(私募股权投资基金)投资的案例并不少，但大多是扮演出资人角色，鲜为外界所知。姚明可谓是文体界涉足PE业务的“第一人”。
“文体界有两个人非常聪明，演艺界是黄晓明、体育界是姚明，他们的投资项目是比较多的。”汉鼎咨询公司执行总裁王叁寿对法治周末记者说，“投资业务现在做时机也是刚刚好，现在企业价格还都相对便宜。”
球鞋情结
事实上，姚明也不是从小就梦想成为篮球运动员。他曾说过“童年只想上大学”。然而，个子越长越高的姚明最终还是与篮球结缘。
姚明10岁的时候身高1.65米，有人用X光照过他的手后，预测说他会长到2.21米。
第一次有人跟姚明谈去美国的事是在1996年，不过是说去读大学，而不是打NBA。那时姚明在东方青年队正在进行为期1年的训练营中。他13岁半正式进入青年队。他想尽快打入东方大鲨鱼队，这样就可以得到一双很好的篮球鞋。姚明没有自己尺寸的鞋穿，那时也没有签约的鞋商，所以美国的亲戚章明基从美国给他寄鞋来。
姚明得到的第一双很好的鞋是在进入大鲨鱼一队之后。当时，姚明的妈妈打了电话给当时国家队的副教练陈德春。他有两双尺寸为18的阿迪达斯球鞋，是专门给中国女篮中锋郑海霞做的。郑海霞有6英尺8英寸高，曾在WNBA为洛杉矶火花队效力过两年。
姚明感慨说，1994年加入上海东方青年队到现在，中国的职业篮球已经发生了许多变化。我和刘炜刚开始打球的时候，条件不是很好，尤其是球鞋的质量非常差。我们穿的是一家中国公司生产的，质量与耐克、锐步生产的球鞋相比差得多。这些鞋的鞋底非常薄，穿起来很不舒适。看起来就像那种又旧又白的帆布鞋，但是质量却没有帆布鞋那么好。我们没有练习专用的汗衫、短裤或者短袜。你只能穿自己能找到的随便什么运动服装。在体育场里，冬天没有暖气，夏天没有空调。
谈到姚明的成功，章明基说，在越来越个人化的中国社会中，他是一个很好的个人成功范例。有些人在他们30岁的时候，做了自己父母从未做过的事情，离开内地落后地区去沿海城市寻找机会和社会价值，努力工作，冒着风险并且通过付出得到回报。对这些人来说姚明是个英雄，因为在他们17岁的时候没有人会对他们说：“我们会让你成为休斯敦火箭队的首发中锋。”姚明是通过自己的选择以及与困难作斗争而成功的。
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