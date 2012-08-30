曾李青:早期创业公司九种死法

第一，跨行业创业

比如原来做游戏的人要做电商，原来做互联网社区的要做游戏。现在的互联网环境下，这种跨行业创业失败概率都会比较高。

在演讲中，他谈到：可能有人会有问题说“曾总这个不对了，当年你们腾讯创业的时候也跨行业了。”

“对，我们创业的时候互联网行业刚刚开始，不要忘记腾讯最早也是参与深圳电信互联网建设的，马化腾在润迅是做寻呼台，CALL机和IM都很相近的，我们都是搞通讯出身的”。

在这个行业比较成熟的时候，如果你进行跨行业创业往往专业经验不够，所以很容易导致失败。

第二，核心能力不足，团队综合素质不高

例如，资游戏公司，你的核心研发能力，有一项就不行，这种项目基本上成功的概率就不高。

还有一类是综合素质不高，有人问他：“你们为什么会投综合素质不高的项目？”

“有时候在泡沫的情况下，我们脑袋一发热就投了。我们会发现投完3个月，就后悔了，当时怎么会投这个项目呢”？

去年在投资环境泡沫的情况下德迅投了若干项目，导致今年上半年关公司的数量比去年多了很多。

第三，创业内部搞分裂

有一个比较重要的经验教训失败往往在与团队开到一半就分裂了，2、3个人合作，产品还没有出来团队就闹矛盾了。曾经有一句话“创业的伙伴关系比婚姻关系更难维持的关系”，因为婚姻关系里只需要晚上12点之前回到家。

第四，大学生创业

李开复说：成功的CEO应该结过婚生过小孩，会结婚，会谈恋爱，会和别人沟通，有小孩他学会具有责任。

大学生没有被人管过，也就很难去管人。德迅投过一两个大学生的创业，特别是天才级的大学生创业都比较糟糕。他们费了很多功夫和他沟通，却发现他很难去管理人，而且有这样的创始人下面会很难招到好的、有经验的人。别人会觉得这个老板刚毕业，与人沟通情商都有问题，凭什么为他服务？

德迅大概有一个项目已经投了四年多，公司现在的现况和德迅投资四年前基本一样。虽然没有死，但是基本上就是那么回事了。