【酷人物】90后创始人自述奋斗史

我叫张林轩，今年20岁，是在聊网(talkways.com)的创始人。网站致力于为中国学生提供一个学习英语和获得更多视角的平台，目前正在内测调试阶段。从公司注册到现在有半年，已获得数位投资人的百万级投资offer，估值过千万。

最近有不少朋友都问我，作为90后，是如何开始创业、过程中有哪些困难、怎么解决等一些问题，后来我想索性就写篇日志，可以给更多有同样梦想的朋友做参考，也算是整理一下自己的思路，为过去一年的努力和成长做一个小结。

我懂的肯定没有各位企业家和投资大牛多，不过我觉得每个时代有每个时代独特的机遇和情况，有时最能帮你看清道路的不是已经遥遥领先或者到达终点的人，而是快你几步的人。所以希望大家能够一起来探讨，如果有我说的不对的地方，或者如果你有不同观点，请尽管用力使劲喷。但有一点请注意，这只是我创业以来的个人感悟，而非成功学。

在深入讨论前，我要稍微介绍一下自己的项目，因为之后会经常引用到。

我的项目叫在聊网，是一个在线英语教学的平台，美国名校在校生或毕业生注册成为老师，并填写非常详细的资料，中国学生根据自己的需求，寻找不同学校、专业和经历的老师，选择不同的课程，通过在线视频对话完成学习，然后支付由老师自己设定的费用，并对老师的课程评分，来督促老师的授课表现。

因为文化差异，美国的父母基本上都不会为自己的孩子支付全部学费，有60%的大学生在毕业时会有平均一万五千美金的债务(利息从毕业当天开始算)，他们有非常巨大的压力在上课期间挣钱，所以愿意每小时挣取5到20美金来做视频家教。在中国，同质量的老师课时费要在这个价格的5到10倍左右。

虽然视频教学在某些方面不如面对面，比如互动性受到了一定的约束，但是教学效果会被老师的英语水平和综合质量弥补。另外，在你随时随地学英语的同时，还交到了和你兴趣相投的海外朋友，获得了更多视角甚至资源。

在中国做事，不一定是最好的就会被人选择

创业一定要有核心竞争力。核心竞争力不是指点子，而是指即使别人知道了你的点子，来抄袭你，你也能做的比他们好的原因。核心竞争力有内在的，你的能力和特长，比如你的技术特别厉害，而且在一个领域已经研究了很久，水平算是国内TOP10的;还有外在的，你的资源和渠道，比如你的大舅是某个大公司的高管，然后能成为你的第一个大客户(比尔盖茨的母亲是IBM的董事，帮盖茨签了第一大单)。