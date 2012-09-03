【酷人物】32岁创业者Wiley Cerilli：1亿美元之前的故事

几周前，32岁的创业者Wiley Cerilli告诉他的妻子，Constant Contact愿意以1亿美元的价格收购自己的Single Platform公司。
如果这场交易顺利完成，来看看Wiley Cerilli夫妇的想要的东西是什么：
·买一台洗衣机和烘干机。
·配一台电视
·买一些袜子
这位创业者表示，想不到其他什么是自己更需要的。
最终，这场收购还是顺利完成了。
作为公司创始人，仅仅融资450万美元，而现在由于这次1亿美元的收购，Wiley Cerilli突然变成一个富有的人。
在这场交易完成，我们采访了Wiley Cerilli以及Single Platform的高管团队。
“突然变得这么富有，是什么感觉?”
“这就像是在做梦” Wiley Cerilli感叹道。
来看看他的创业故事：
销售经验、工作经历的积累
Wiley Cerilli在罗德岛州长大，而且他可一直是个大忙人。他可不是你所想的编程员，而是一个销售人员。他与他的朋友Irving Fain在布鲁大学可谓是人尽皆知的销售天才，无论是卖花、柠檬水还是T恤这些。
“如果你能在一个大热天里，在高校把玫瑰花都卖完，那么还有什么不能销售的呢!” Fain讲述着Wiley Cerilli当时的事迹，“Wiley Cerilli卖东西真是不费吹灰之力。他对于那些消费者似乎有魔力，只要他站在那些店里，用不上几分钟，这些人就都成为他的顾客!”
Wiley Cerilli表示，自己跟父亲那儿学到了很多东西。他的父亲是一位房地产开发商，在普罗维登斯建设了许多样式各异的建筑，包括那种没有窗户的建筑。他父 亲从罗德岛设计学院请来一位画家，在建筑上画上美丽的海湾窗口，从高速公路上都可以看的到。他表示，自己也想做这样的事情，在自己的建筑上画上美丽的窗 口。看得出来，Wiley Cerilli非常喜欢父亲的工作。Wiley Cerilli的父亲在他16岁那年由于癌症去世。
Cerilli 曾在锡拉丘兹大学呆过一年，但他很快发现自己不适合这所大学。于是，他换到了纽约大学，这样他既可以工作也可以听课。Cerilli 的第一套公寓是比较小的那种，印象深刻的是房间里的装了充气床垫的床，经常在自己躺在上面睡得熟的时候会出现各种问题。
Cerilli 至少退学5次，并且从没毕业过，但之后却开始了他的技术生涯。他先在一个Rocketboard网站工作，之后成为Seamless的早期员工。Seamless是由 Jason Finger.创立的一个订餐网站。
Seamless被收购后，Cerilli 已经拥有几十万美元财富。而那时，他也只舍得买些袜子。
Cerilli 与妻子是通过婚恋网站结识的。即便Cerilli 从来没为交女友的事情发愁过，但确实，通过Match.com交友是一个非常有效地途径，不会耽误你的工作。Cerilli 表示，自己在Match.com看到妻子的资料时，觉得她太完美了，可谓是一“见”钟情!
在2010年，Cerilli 开始把自己的销售经验、工作经历以及本地企业这些结合起来创办了 Single Platform ，致力于帮助本地小企业在线交易并管理上架商品。
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