李国庆：不玩通吃 只追求几个细分领域领先

当当网CEO李国庆(腾讯科技配图)

当当网CEO李国庆近日与媒体交流时，谈及京东商城和苏宁易购时表示，一家电子商务B2C网站如果什么都卖、全品类作战，就是给自己找麻烦。

“只要能赢在几个细分领域就够了。当当网并不追求做什么行业前三，我没什么不甘心。”李国庆说。

近期，李国庆刚完成环浙江招商，邀请浙江服装企业入驻当当网。以图书起家的当当网，已将母婴、服装划为该公司的战略品类。

他反问说：“家电数码几年前就已经被苏宁、国美拼得没什么利润了。作为一个企业，为什么要通吃呢?”

李国庆还点评了此次电商价格大战。他表示不同意“张近东是抱着传统零售的企业思想在塑造苏宁易购”的说法，称苏宁如果真这么玩，是不能忍受易购不盈利的，因为传统思想是一年两年不盈利就关门了。这可以看出苏宁对线上还是有很多想法的。

李国庆又再次炮轰京东商城“要规模，把别人先搞死，再改善毛利”。

在李国庆看来，京东和苏宁易购有一个共同的问题：一定要搞大规模、试图全品类通吃。“不要以为规模大，采购优势就有了。重要的是在几个细分领域有足够优势，市场份额的10%是个安全阀，占不到这个数，不安全。在单一品类里能占到30%，排前三名很稳。”

他以当当为例，“我第一年做图书的时候是平均7.4折、第二年是平均6.9折，结果现在平均6.5折了。无论我怎么改进包装材料，怎么差异化，但价格战无法回避，这就是零售业。”

尽管图书高度标准化的特色及经年积累的优势，让当当网还不会放松影音数码业务，但李国庆称，当当网已将服装、母婴等确定为公司的战略发展品类。

服装、母婴主要以平台招商为主，但当当亦在服装品类上推出了公司的自主品牌，理由同样是利润空间大。

“我们对自有品牌的要求，一是中高端，二是必须在价格上拉到本土线下中高端品牌的5到7折销售。”李国庆表示即使如此，自有品牌的毛利率仍能达到50%。他坦言，自有品牌扣除积压等因素，净利率至少要贡献30%。

李国庆称，尽管当当网最新二季度仍未实现盈利，但该公司实现盈利的手段“并非减亏，而是寻求在几个特定品类当中拓展我们的市场”。