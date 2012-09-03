张朝阳一天两发微博谈搜索：搜狗必须参战

张朝阳连发微博督促搜狗参与搜索大战

8月31日下午消息，搜狐董事局主席兼CEO张朝阳，今日两次通过微博谈及搜索话题，并再次放话称：“搜狗必须参战”。

本月中旬，360推出综合搜索以来，多年平稳发展的搜索市场再次掀起波澜。在百度和360激烈交锋的同时，搜狗也一直希望成为这幕戏的主角。

“360一战成名啊，大家把搜狗忘了吗?”，今日中午近12点，张朝阳在自己的微博上写道。这也是他首次公开谈及此次的搜索引擎纠纷。六个小时之后，张朝阳再次在微博上放话，以命令的口吻表示：“搜狗必须参战”。

这一公开表态意味着，搜狗将更加积极的介入这场搜索大战。显然与360同属搜索行业“渠道派”的搜狗，希望趁乱获取更多的关注和市场份额。

实际上，搜狗在这场3B大战中一直表现积极。