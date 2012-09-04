【酷人物】陈年组合拳砍凡客成本 凡客明年一定会盈利？

凡客的调整又下一城。这一次，凡客CEO陈年选择对旗下自有物流服务公司如风达下手。
上周末，有业内人士爆料，如风达大幅裁员2000人，覆盖城市由26个收缩为6个。尽管凡客官方回应称实际裁员人数并无传闻之多，但如风达这次的“瘦身”还是被业内解读为凡客意图进一步缩减成本。
事实上，为了实现陈年此前提出“今年一定会盈利”的口号，凡客今年动作频频，但就目前来看，在四季度实现盈利，凡客离这个目标依然有点远。
削减物流成本
据了解，如风达作为凡客旗下的物流公司，由凡客元老级人物李红义负责，自2008年筹办以来快速壮大；而陈年也曾对如风达寄予厚望，希望其能做到凡客业务100%配送。
可惜事与愿违。
尽管凡客诚品媒体公关部总监焦宏宇告诉《每日经济新闻》记者，凡客将对如风达进行优化结构、整合资源。但根据凡客方面公布的如风达发展规划，未来除一线城市仍继续加强自建物流体系以外，凡客在二、三线城市将更多与第三方物流合作。
对于如风达这样的结局，电子商务研究员鲁振旺表示，如风达的很多架构和人员配备是按照凡客去年的订单量来设计的，随着订单减少，配送员订单量不饱和情况很普遍，特别是二、三线城市。
根据鲁振旺提供的数据，凡客去年的订单量远高于今年，但即使如此，去年凡客如风达的配送成本还是比当地第三方配送费用要高。去年，凡客一个订单仓储加配送的成本要超过25元，而当地第三方配送费一单不超过7元。
“订单量减少的情况下，让当地第三方去配送可以减少成本，而北京、上海等6个目前不取消如风达配送的区域由于订单比较大，由凡客自己配送更加合适。”鲁振旺告诉《每日经济新闻》记者。
今年7月份，凡客减少了四大门户和部分垂直网站广告投入，线下也减少了公交车等广告站牌等投放。凡客方面强调这一调整主要缘于眼下正是服装销售淡季，但在鲁振旺看来，减少广告投放对凡客的影响着实不小。
“今年7、8月份，凡客开展夏季促销使得流量攀升，但距离4月份平均值相差非常大，现在凡客的流量只是当时的60%。”鲁振旺表示。
而Alexa提供的数据显示，从今年5月份开始，凡客官网的日平均访问量出现下滑。
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