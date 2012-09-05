【酷人物】陈一舟欲收团购网站 人人网谋变

被誉为中国Facebook的社交网站人人网正在谋求改变。

日前，人人网CEO陈一舟在接受外媒采访时表示，公司正寻求收购，但是收购对象“难以抉择”，公司尤其会考虑收购团购或移动游戏业务。

陈一舟的这番话被业内解读为人人网欲借收购转移重心，侧重移动游戏和电子商务。而去年8月份，陈一舟还强调，人人网旗下团购平台糯米网在国内团购市场持乐观看法，且短期内没有特定的收购目标。

是什么改变了陈一舟对糯米网的既定战略？

当人人“种不起”糯米

陈一舟自己爆料的糯米网收购计划让业内颇为惊讶。

“目前没有听到糯米网方面任何收购传闻，除了高朋与F团合并，赶集网将团购业务外包给窝窝团外，今年几大团购网站都没有什么新动作。”有业内人士表示。

不过，也有知情人士透露，今年3月份，业内传出高朋与F团合并风声的时候，排名前十的团购网站中，有几家也在互相打探合作的可能性，据说当时的糯米网曾表示想与满座合并，而24券也曾主动找到糯米网谈对接事宜。

但是，这一说法并没有得到糯米网方面的证实。

对于陈一舟要通过收购来发展糯米网的报道，人人网公关经理黄硕对《每日经济新闻》记者表示，其并不知情，目前公司并没有对此事做出官方回应。

在易观国际分析师陈寿送看来，陈一舟在外媒面前明确表态糯米网的收购计划，更多是为了给资本市场打一针强心剂。

根据人人公司日前公布的第二季度未经审计财报显示，糯米网第二季度净营业收入为360万美元，净亏损为720万美元。人人公司第二季度总净营收为4480万美元，比去年同期增长47.5%；净亏损为2490万美元，去年同期净利润为80万美元。

“目前人人网的经营情况并不好，需要通过收购意向给资本市场传递一些利好的信息。”陈寿送解释道。不过，这一说法未得到人人公司方面的证实。

值得注意的是，作为人人网一手培育起来的电商业务，当时的陈一舟希望通过人人网巨大的SNS用户群，在节省推广成本的基础上为糯米网获取更多的用户。可惜，事实并没有规划中的那么美妙，糯米网没有预想的那样从人人网获得足够的流量。

此前有报道称，人人网为糯米所带来的流量不足4%，这一数字仅为百度的1/4，甚至比QQ空间还要低。

但在陈寿送看来，糯米网的发展离不开人人网的营销体系，未来糯米网独立的可能性不大，应该还会与人人网做捆绑。

由于微博等社交工具的迅猛发展，人人网的影响力不断被削弱，如今广告商在人人网上投放广告的意愿也有所降低，腹背受敌的人人网还能分给糯米网多少资源？

对此，业内人士指出，糯米网的竞争对手美团网在做垂直行业的生活服务电商，窝窝网打造了窝窝商城，目前几大团购网站都在做创新，不再局限团购市场，但相比之下，糯米网在业务模式上的创新性有限，未来还很难明确。

陈寿送也表示，当下的糯米网需要改变，而陈一舟这次如果真想开展收购，很可能是为了给糯米网找一个新的支撑点，不再单单依靠人人网的资源。