【酷人物】郝鸿峰创业记：用家的文化卖酒

“这是前100名进公司的员工，不分职位高低，很多大领导也没有名列其中，我们施行的是家的文化”。

红酒传递着幸福快乐

“我们还是在创业阶段。”这是郝鸿峰常挂在嘴上的口头禅。最近刚刚成功获得第三轮融资，他的脸上多了一丝轻松，而拥有这样的神情，郝鸿峰用了12年的时间。

上个月，郝鸿峰去探访了红酒之乡。法国波尔多、圣提米隆之行让他感触良多，“我们真的需要学习人家做事的态度，那些葡萄树有的甚至都有上百年的历史，而国内很多人恨不得今天种了葡萄，明天就出10年陈酿”。

从白手起家到亿万元资产

与郝鸿峰早不是头一回打交道了，早在一年前，酒仙网以如火如荼之势开始在国内电子商务江湖叱咤风云之际，已多次与他交流过红酒行业的现状。假如碰上出差或 是开会等不方便接电话的情况，即使不知道来电是谁，他也总是抽空回过来电话，不厌其烦地解答访者的问题，使人倍感他待人的那份真诚，酒仙网能够 有今天的发展，领导者的品格也许是不能忽视的因素。

“我们还是在创业阶段。”这是郝鸿峰常挂在嘴上的口头禅。最近刚刚成功获得第三轮融资，他的脸上多了一丝轻松，而拥有这样的神情，郝鸿峰用了12年的时间。

尽管出生在远在太原千里之外的邯郸，但是郝鸿峰却与山西以及晋商文化结下了不解之缘。在山西做了十几年的白酒生意，山西百世酒业集团有限公司董事长是他在创办酒仙网之前的社会身份。

作为家中惟一有机会上大学的孩子，郝鸿峰没有像好多苦孩子成才传说中那样成为象牙塔奋发向上的楷模，而是选择了半路退学，开始踏上了另外一条自我突破之 旅，创业经商。创业说起来好听，做起来却是百转千回，历经磨难与挫折。郝鸿峰跟几个同学热血沸腾地合计一起要做点儿“大事”，当时做的是图书，有 个同学家里出的一两百万元原始资金，不到一年，全部赔了进去。“主要是我这个军师做得有问题。”郝鸿峰调侃道。“那时年轻，书生意气，激情和幻想占的比重 太大，不过事情总是一体两面，从这之后我变得务实了很多。”

“我的偶像是李嘉诚”

经历了人生首次创业的失利，郝鸿峰从郑州转战山西，从头做起，那一年是1999年，他站在街头卖过报纸，又陆续当过保安、客房服务员、前台收银员……“那时首先要解决的是生存问题，先活下来，可以在这个城市立足，然后慢慢寻找新的起点。”郝鸿峰说。

事情马上出现了转机，一家速冻食品厂正招收营销总监，郝鸿峰带着在一起打拼的兄弟们来到这里，半年的时间，他们让这个濒临关门的工厂起死回生。 自此之后，郝鸿峰跟“战友”们的创业人生开始了一路披荆斩棘，春风得意马蹄疾。先是用借来的5万块钱代理啤酒，第一年赚了几十万元，翌年又赚了几百万元， 一直发展到如今，酒仙网已成为中国最大的酒水零售电子商务网站。

这几年，各个领域的电子商务网站异军突起，竞争硝烟弥漫，最近知名电 商的“价格战”，让大众看到了这种激烈与血腥。去年这个时候，很多投资公司还对投身电子商务充满幻想与期盼，而今，却是越发艰难。因创办酒仙网二次发迹的 郝鸿峰看到了其中的因缘际会，他说很多公司基础薄弱，策略激进，大规模广告投放、无节制招聘员工以及盲目扩充品类等都加速了很多电子商务网站消亡的步伐。

郝鸿峰的偶像是李嘉诚，今年上半年，酒仙网的销售额是去年同期的10倍，他说他的目标是100亿元。

用“家”的文化卖酒

郝鸿峰的商业人生由创业初期的大波大折到积累财富，并成为国内数得上名号的酒类销售商。虽然当初没有太多的时间在大学深造，但是郝鸿峰没有放弃学习，攻 读了清华大学的MBA。繁忙的工作，闲暇时他会选择跟朋友看电影、品红酒，以舒缓平日的忙碌。“喝红酒会上瘾的，越喝嘴越刁，最后就喝不起了。”郝鸿峰开 起了玩笑。

上个月，郝鸿峰探访了红酒之乡。法国波尔多、圣提米隆之行让他感触良多，“我们真的需要学习人家做事的态度，那些葡萄树有的甚至都有上百年的历史，而国内很多人恨不得今天种了葡萄，明天就出10年陈酿”。

酒仙网是郝鸿峰当初在上百个带“酒”的名词组合里挑选出来的。在郝鸿峰看来，自己看似在卖酒，实则是传递着一种快乐的心情。

在酒仙网公司进门的公告栏上，贴满了员工的照片，“这是前100名进公司的员工，不分职位高低，很多人即使已经做了大领导，也没有名列其中，我们施行的是家的文化”。