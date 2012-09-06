孙为民：很多商家遭背后资本绑架

在京东的“煽风点火”之下，苏宁易购将周年店庆提前三日，高调相迎。然而，本为电商价格战的主要参战方，苏宁副董事长孙为民否认此次“价格战”真正存在。“不足以改变市场份额”他这样评价。

孙为民更多从企业自身打量，将这视为苏宁转型中“必经之痛”。与纯互联网电商相比，苏宁作为一家上市公司强调对股东负责，不玩“资本游戏”。

真正的“价格战”不存在

新京报：苏宁是怎么决定“参战”的？

孙为民：苏宁一贯不谈价格战，价格竞争才是永恒的主题。什么是“战”？就是要战胜对手。所谓“价格战”是不太冷静、不理性、偏激的语言。

在市场上有这种行为，一般来讲，都是企业渗透市场时试图掌控、垄断的方法。以后台资本来做支撑，一开始是比较容易达到市场垄断，一旦达到某种临界状态，法律肯定会做出相应处置的。

新京报：不能否认，苏宁这次从宣传上还是表现得十分积极。期待以此改变电商市场份额？

孙为民：苏宁很早开始准备这次促销，8月8日已经开了新闻发布会，8月18日是店庆的正日子，不过提前了几天到8月15日。

我们承认，光靠自己不可能做到这样的成绩，流量不可能拉这么高。网上价格战瞬间爆发，舆论又有那么多联动篇幅跟踪报道。在这期间，苏宁易购的流量高峰达到全球62位，这是从来没有过的。但是，这个仗打得算不上真正的价格战，因为这个仗还不足以到改变市场份额的程度。

新京报：对于苏宁易购，预计赢利点何时出现？

孙为民：赢利点现在还没法估计。但电子商务，赚钱并不难，你看淘宝作为一家提供信息的平台，上面有小店家自己采购、上架、运输，活得很好。

现在很多商家玩的是资本游戏，不是做电商。关键是被背后的资本所绑架了。未来的发展路径肯定要回归理性，商家要做有效规模，不要为了资本做无效规模，一味冲量。不仅仅有前台展示，也要有强大的物流仓储支撑。

线上、线下势必融合

新京报：苏宁是连锁家电领域的老大，当初涉足电商的考虑是什么？

孙为民：这次“价格战”恰恰说明，线上线下竞争序幕拉开了。这也涉及现在的苏宁面临一个转型问题。整体上的科技转型，要契合未来物联网时代的要求，因为无论线上线下，归根结底是做零售。

将来的零售，线上、线下融合将会是标配，没有，就落伍。而且，如果不打通网上渠道，这个第二战场的战火烧起来，也必然会蔓延到第一战场（线下实体店）。

再者，互联网特别包容试错，发展快。你看线下百货店，范围小，效果缓慢有限，但投入资金却巨大。苏宁易购上线3年，已经从家电、3C，再到日用百货，从几千SKU（库存量单位）到 100万SKU。

新京报：以价格促销为例，零售业线上、线下各自优势何在？

孙为民：线上比线下促销难度大，地面网络覆盖面比较广，广告一下立马知道了。网上用户多但很不容易预热积累，要提前半个月左右开始进行促销宣传，铺货，物流体系准备。但线上有自己的特性，会一下子爆发，另外不像店面只能覆盖3-5公里，网络面更广。