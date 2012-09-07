季琦：把汉庭作为一辈子的事业来做

专访汉庭创始人、CEO季琦：

从创业教父到守业者

汉庭多品牌应对不同客户需求

近日，纳斯达克上市的国内3家经济型酒店的二季度财报全部出炉，汉庭以净利润同比增七成的业绩明显好于7天和如家。

汉庭能有如此好的业绩，在业内人士看来，这与公司的创始人季琦的战略是分不开的。而本报记者在汉庭发布财报期间采访了这位被业内称之为“创业教父”的汉庭CEO季琦。

三度将创业公司推上市

8月22日，上海的天空下起了淅淅沥沥的小雨，也缓解了上海连日来的闷热天气。记者与季琦的对话是在一家“庭院”中进行的。伴随着淅沥的小雨，记者面对面的认识了这位传奇人物，也了解到了汉庭未来的战略计划。

这让记者联想到季琦为酒店取名时采用汉庭字，其中的庭就是意在给人安静、美好的联想，故而取名汉庭，而记者与汉庭CEO季琦的对话也是在这种安静、美好的庭院中进行的。

在院落的凉亭内，季琦一身休闲打扮，上身黑色T恤，下身着牛仔，季琦带着惯有的招牌式的微笑并没有一个大老板的气场，不过从其点滴的言谈举止中还是将这个“创业家、大老板”的风范展露无遗。

季琦表示，他要把汉庭作为一辈子的事业来做。当然，在很多人看来，这句话或许是每个创业者的心声，但是，对于季琦来说，这句话有着不同的意义。因为，在季琦创办汉庭之前，他作为公司的创始人已经将携程、如家成功的推上纳斯达克市场，而汉庭的成功上市，季琦是第三次将创业公司推上资本市场，季琦缔造了10年期间完成3家公司在同一个资本市场上市的神话，于是，也就有了创业教父的称谓。

对于季琦把经营汉庭作为一辈子的事业来做而不再连续创业，在季琦看来，并非是本人能力和精力上不允许其再次创业，而是在不断创业之后，季琦觉得连续创业没有太多的挑战，而如何将一个创业型企业从创业到成长再到一个巨大的集团公司，并做成为行业的老大才是最挑战的事情，季琦要在经济型酒店这个舞台上为自己再次创造一个新的辉煌，那就是将汉庭打造成一个不仅仅是经济型酒店的形象，而是一个多品牌的酒店集团。

“我们已经有汉庭、全季酒店、海友客栈及刚刚收购的星程，现在的汉庭也在做高端酒店，名字已经取好了，叫禧玥酒店，年内会开业。”季琦告诉记者，但是对于禧玥第一家店的开店地址，季琦表示不会在一线城市，也不是在上海，虽然没有将第一家星级酒店的地址对外公布，但是这家高档超星级酒店在不久的将来即将开业。

打造多品牌酒店集团

回眸我国经济型酒店的历史舞台，可以说最近几年来，我国的经济型酒店发展迅猛，已经上市的7天、如家、汉庭在全国开店的速度可谓惊人，而尚未上市的格林豪泰也在进行多品牌酒店的布局。并购、重组以及到处跑马圈地的开店是当前经济型酒店的写照。而出身IT行业的季琦更注重企业的品牌建设，从传统的预定酒店到整个汉庭体系的建设，其专业技术都用在了汉庭身上，用季琦的话来说，我们是最好的酒店，我们要让顾客在汉庭感受一个字“好”。酒店拼的不仅仅是品牌，还有服务。

从汉庭第一家店面在昆山开业到现在，已经走过了7个年头，而汉庭已经发展成为拥有汉庭、全季酒店、海友客栈、星程这4大品牌，而新设立的高端酒店禧玥更是公司重点发展的未来战略之一。未来高档酒店的份额要占汉庭的10%左右，而中高端则在30%左右，经济型酒店依然是汉庭的主打。”

面对目前市场，高端商务酒店的不断增加，而地方特色的商务高端酒店更是数不胜数，那么汉庭进军高端酒店是有备而来还是一时冲动？高端酒店战略会不会拖累已经稳步增长的汉庭的业绩呢？

上述的问题在这位创业家看来并不是问题，因为在季琦重回CEO位置之前，汉庭的扩张战略早已经有所行动，并进行了多方的考察。“汉庭的目标是打造多品牌的酒店集团公司，目前已经拥有了汉庭、全季酒店、海友客栈和星程(中高档酒店)，而高档酒店汉庭早就在运作了，第一家店相信很快就会开业。”季琦表示。

在季琦看来，汉庭上市后募集资金在最初的几年内一直没有好好利用，而开新店也是用的自有资金，在不缺乏资金的情况下，汉庭的扩张会继续，因为中国的酒店市场刚初步成型，未来市场巨大。而汉庭要做世界级的酒店集团，中高低酒店是必须有的 ，不过，三者中的比重不同而已。“高档酒店未来占比大约10%，中高档酒店占比在30%，而经济型酒店依然是主打产品。”季琦表示。

酒店业将迎来黄金十年

在濛濛细雨中惬意的聊着一些关于开店创业的话题，记者读懂了这位企业家对待事业方面的态度。而季琦从幕后再次走到前台，其看重的不是CEO的位置，而是企业需要他再次走出来。而为这次从幕后走到前台，季琦用“蜕变”这个词来形容自己和汉庭，也就是说，季琦再次站到CEO的位置上预示着汉庭接下来有新的动作，让汉庭迎接“蜕变”。

在季琦看来，我国的酒店业从之前的扩展到现在经营，酒店业已经逐渐发展壮大起来，但是，这并非是酒店业的“天花板”市场，而中国的酒店业即将迎来新的黄金十年，汉庭未来的发展面临着诸多的挑战。

“汉庭要扩张，打造多品牌酒店集团公司，那么就需要花费更多的资金，而高薪养人也需要资金，而能拍板这些事情的人选中，只有我来做这个决定”。季琦幽默的回答记者的提问。

而季琦的商业敏锐度以及为企业发展绞尽脑汁的作风，在汉庭员工眼里都是有目共睹的。“季总在应邀参加一些活动时，他都会说这个事情对公司有多大好处，如果没有好处我去干什么？”而季琦在酒店扩张方面也是经过周密的计划后作出的决定。

事实上，为了汉庭的未来发展，季琦“出山”后采用高薪养人，调整职工工资。另外，汉庭改名在即，目的是为了给汉庭未来的发展有更好的定位。而其大刀阔斧的进军高档星级酒店，为汉庭发展成为国际型多品牌酒店集团迈出了实质性一步。禧玥酒店的即将开业，汉庭的品牌也将增加到5个。

根据汉庭二季度财报显示，截至2012年6月30日，汉庭已有863家酒店开门营业，有377家酒店正在筹备中，开业门店覆盖中国131个城市。财报各项数据显示，汉庭酒店集团保持了健康发展的势头。

从汉庭的二季度财报中可以看出，汉庭97%的入住率无疑是财报中的一大亮点。而这一入住率达到了世博会期间的水平。而汉庭净利润和入住率在二季度的双双大幅提升，也更进一步证明在宏观经济形势下行的周期中，优秀的经济型酒店具有很高的抗风险性。

对此，季琦认为，汉庭本季度入住率增长的主要原因是，汉庭成功的多品牌组合拓展了多个优质的高潜力市场，并且国内商旅、旅游市场对于经济型酒店有大量刚性需求。目前，汉庭的全季酒店和海友客栈的发展速度都要高于集团的平均增长速度。“我们相信中国国内旅游市场还将继续高速成长，汉庭酒店也将继续得到发展。”

在季琦看来，优质的会员体系是汉庭保持高入住率的重要支撑。

财报显示，截止到2012年6月30日，汉庭已拥有超过600万会员，包括个人会员，网络会员和企业会员。这些活跃的会员为汉庭本季度贡献了超过80%的销售间夜。八成的会员入住贡献率占据行业领先地位。

“汉庭在扩张和收购方面有着严格的审核，并不是所有拿着钱来找汉庭的人都能得到汉庭的批准开店，这是汉庭不同于其他经济型酒店的特色。中国的酒店行业市场前景巨大，品牌是企业竞争的一大优势，汉庭注重品牌的培养以及会员体验服务，汉庭做的就是一个“好”字，让住店的客人都能体会到这个好字。”季琦强调说。