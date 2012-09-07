熊晓鸽：投资更注重团队 创业不一定要走到IPO

IDG资本创始合伙人熊晓鸽

熊晓鸽是最早将西方技术风险投资实践引入中国的人，在过去几年中他一共投了20多家跟移动互联网相关的公司。

在中关村，移动互联网已成为越来越多创业者的首选，资本市场也将越来越多的目光聚焦于移动互联网。日前，美国国际数据集团(IDG)全球常务副总裁兼亚洲区总裁、IDG资本创始合伙人熊晓鸽接受了本报记者的采访，为已经或即将在移动互联网领域的创业者支招。

商报：您怎么看移动互联网创业的潮流?

熊晓鸽：从一个国家技术的发展来看，作为风投每一个时期投资时间大概是十年左右，比如现在我们看到的腾讯、百度基本上都是12年前投的。在投资里，在一定时机有所谓的主导技术，美国最开始投芯片、PC，然后再投互联网，基本上8-10年换一个朝代。一般来讲在这里赌对的一些人，基本上都能赚钱。现在，无疑已经进入了移动互联网时代。

商报：从您投资的角度来看，团队和项目哪个更重要?

熊晓鸽：当然是团队，但是投资人首先会看市场。风投就像漂流，一定要看对河流，看对河流往前划就行了，只要不被淹死，总能游到目的地，到的早一点儿赚钱就会多一点儿，到晚一点儿赚得就少一点儿。选对了河流，团队就是划船的舵手，本事好一点儿就不翻船，能够很快到达终点;本事差一点儿可能就会翻船，所以团队是这里面最重要的一环。

商报：您怎么看待移动互联网创业门槛低这个问题?

熊晓鸽：上一个互联网时代很大一个特点基本上是以海归为主，像搜狐等一些互联网公司基本上是以海归为主的创业。现在移动互联网创业里反而变过来了，国内创业为主，而且更年轻，因为这个行业本身就很年轻，不需要在国外读过一个什么学位，使用的人也更年轻、更聪明。另外年轻不怕失败，赌的是年龄。

商报：如何看待创新?

熊晓鸽：硅谷本身有一种文化，鼓励原创的技术，鼓励你有疯狂的想法，如果说得大家都激动起来，肯定愿意帮你。至于能不能取得商业上的成功，是另外一回事。因为有这么一个东西，就形成一个很好的机制。我们也想把这种机制引入中国，现在有了移动互联网，这种技术、专利、人才已形成一个完整的体系，会有越来越多的创新出现。

商报：您认为移动互联网怎么样才可以盈利?

熊晓鸽：现在来看移动互联网真正赚钱的，基本上是一些生产终端的公司，作为内容的提供，主要还是以游戏为主。现在中国3G用户的规模还不够大，只有1亿多，我认为用户数量可能要到3亿-4亿左右才会出现引爆点，出现大规模的盈利。

商报：创业的终极目标一定是IPO吗?

熊晓鸽：国内一谈到创业就想到IPO，这是一个问题，要知道，很多公司不一定要IPO，真正要走到IPO也挺不容易的。不走到IPO可以卖掉。

商报：卖掉的话，中国有多少大公司愿意买小公司?

熊晓鸽：这也是一个问题，中国有很多大公司宁可自己去做，但永远做不大。其实更聪明的办法就是收购和兼并，这样更快。中国还有一些创业者不愿意卖公司，尤其是卖给竞争对手，其实卖给竞争对手正是最好的选择。在硅谷有一个风格，能够以高价格把公司卖掉一样是IPO，不是买了就赢了，卖了就失败了。

商报：在移动互联网领域，您最看好哪个方向?

熊晓鸽：我认为移动互联网是对上一个互联网时代的颠覆。在上一个互联网时代内容不值钱，内容提供商都是免费的，主要靠广告挣钱，而我认为移动互联网的内容将会成为主要收入来源，从这点来讲会给传统内容提供商一个新的生命。未来在云计算、大数据上面也会出现非常好的机遇。