硅谷最新锐的15位CEO：他们或主导未来

过去30年里，硅谷诞生了大批的顶尖科技公司，涵盖了从电子产品到搜索引擎再到社交网络的各个领域。这里一直是科技创新最活跃的地方。谁又是时下最顶尖的新锐CEO呢？美国知名商业、科技网站Businessinsider发掘出了这样15位CEO，他们代表了硅谷最前卫的思维。
1.Will Harbin——Kixeye公司CEO
Facebook游戏没有死，Kixeye公司CEO威尔·哈宾（Will Harbin）可以证明这一点。由于Kixeye玩家更具竞争力而且以男性为主，他们比普通的FarmVille玩家更有可能为游戏内商品付费。
哈宾丝毫不惧怕与Facebook平台上顶尖的游戏公司Zynga以及EA的竞争。相反，威尔·哈宾将是马克·平库斯(MarkPincus)的最大梦魇。这个团队有着一种通常在科技公司或游戏公司难以看到的张扬，比如在一个招聘的视频上，你会看到他戴上一个马头面具，驾驶着一架直升机冲出办公室。
从长远来看，这是帮助Kixeye来营销的。公司需要引爆点来吸引用户，进而证明Facebook游戏末路未到。
2.Travis Kalanick——Uber公司CEO
特拉维斯·兰格尼（Travis Kalanick）正默默的在硅谷构建立一个最好的创业公司。他是私家车搭乘服务提供商Uber的联合创始人兼CEO。
在旧金山，想顺利打到出租车是相当困难的。同样的情况也发生在旧金山湾区南部。但自从有了Uber，打车不再是什么大问题了(尽管它仍然十分昂贵)。
商业模式的复制和市场占领是Uber主要考虑的问题。他们的目标是：在有Uber的城市，Uber提供的私家车都要多于当地的出租车。现在Uber刚刚公布了Uberx计划，从而扩大了公司规模。这些车辆的花费仅略高于你可能支付的普通出租车车费，从而更加有竞争力了。
3.Jamie Wong——Vayable公司CEO
杰米·王能够说多种语言，并且环游过世界。现在她正努力构建一个创业公司，旨在让更多的人拥有和她一样的经历。
Vayable是一个个性化旅游服务平台。同时也是独特的旅游体验卖场，人们可以发现，购买和销售独特的旅行经验。Vayable专注于个人对个人的旅游服务。专门针对游客，为他们提供例如野外骑行、冲浪课程、农家小吃等短期自助旅游服务。通过Vayable，你制定旅行计划的时间可以缩短到极致。借助这个平台，你可以很容易的获得独特的旅行经验，比如你可以与一位法国学生一起同游卢浮宫，而不是乘坐旅行大巴。
4.Sam Zaid——Getaround公司CEO
Getaround提供点对点汽车租赁服务，它的汽车租赁服务项目没有增加新的汽车到路上，而是更好地利用了路上跑的汽车的闲置时间。大部分媒体关注Getaround的时候，更多的是去采访联合创始人Jessica Scorpio，那是因为其CEO山姆·扎伊德（Sam Zaid）经常远离大家的视线。
实际上，山姆·扎伊德是最聪明也是最勤奋的CEO之一。他在公司创办早期也同样睿智的与Jessica Scorpio一起做出了在内部建立起所有的硬件基础的决定。
到目前为止，所有的工作要好于预期。Getaround公司也证明，人们也很愿意分享他们汽车的空余时间从而获得一些额外收入。目前，这家公司已经有了1390万美元的资金。
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