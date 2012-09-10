【主角】“五分钟先生”

郑刚改变了天使投资的游戏规则，他一直奉行的价值投资理念，暗合了PE泡沫破裂之后的投资趋势
文 | 本刊记者 黄秋丽 编辑 | 王琦
魔音耳机，POLO衫，牛仔裤，帆布鞋，有着娃娃气圆脸的郑刚轻快地走过来。他现在是投资圈的新晋红人，新项目陌陌让他一役成名。
2012年8月初，饱受争议的移动互联网项目陌陌完成B轮融资，上线一年估值已经超过1亿美金。“陌陌的A轮投资方上海紫辉投资基金是最大的获益者，马云的阿里资本从紫辉手中购买了部分股权，紫辉的获利在10倍以上。”上海一位资深投资界人士透露，在这一轮融资中，俄罗斯巨头DST也已进入。
郑刚是紫辉投资的CEO，第一个进入陌陌的投资人。“整个谈判只用了5分钟。”郑刚说，他在投资方面一贯“疯狂”。2006年他投资上海香榭丽户外广告公司，只是偶然在咖啡厅听到香榭丽董事长叶玫和别人在谈融资，他主动上前交谈，很快拍板投资。现在的香榭丽已经是中国最大的户外大型LED屏广告公司，即将进入上市的股改阶段。他投资的另一个生态农业项目，已经进入证监会的初审阶段。紫辉投资去年刚刚成立，这匹业界黑马位于上海卢湾区的办公室还在装修。
“我们的打法就是投准、投大。”很多天使投资或者早期投资的投资额都比较小，通常都是十几、几十万，但是紫辉的投资动辄上千万，最少的也有几百万。“我们属于大天使。”紫辉即将投资一个中国茶连锁企业，这个目前只有一家店的公司即将获得紫辉3000万的投资。
“做天使或早期投资很累，要介入企业很多的事情，会把自己的半条命拖进去。”郑刚说，但他认为这样更有成就感，相当于要把一颗种子变成大树，“我们是真正要挽起袖子和企业一起干的人。”
2011年8月，陌陌在iPhone商店上线的当天下午，郑刚通过电话找到了陌陌创始人唐岩，当晚他飞到了北京。第二天见面，两个人只谈了5分钟，投资已经定下来了。
对陌陌的投资并不是心血来潮。“看似只是5分钟，但是这5分钟背后用了多少心力？”郑刚常年活跃在包括Facebook、Twitter等在内的各种社交媒体上，“每天我要花很多时间”，于他而言这可不仅是生活方式，更是用切身体会去挖掘投资机会。
陌陌并不是一个有技术门槛的工具，在陌陌之前已经有几款同类产品。打动郑刚的，是陌陌的设计界面和用户体验，“我觉得我喜欢用，其他人也会用。”2011年恰好是中国智能手机的普及之年，陌陌生逢其时，上线一年用户数量据说已经突破1000万。这印证了郑刚的判断。
在陌陌上线一个月之后，郑刚做出了另一个疯狂的举动：他给陌陌做出了1000万美金的估值。“别人都以为我是疯子，一般刚刚成立的公司，估值多的也就几百万美元。”但市场也再度印证了他的判断，一年之后，陌陌B轮融资完成后估值已经是1亿美金。
郑刚是陌陌的深度用户，他在陌陌上这样介绍自己：“I'm郑刚，天使风投私募双鱼座。”对陌生人有好奇心，这符合双鱼座的特点。每次打开陌陌，经常有几十个陌生人和他说话。“有的人比较有趣，就会聊天，有的就没工夫理了。”郑刚说。
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