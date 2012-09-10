【酷人物】黄宏生：创维永远的“精神领袖”

“我们是这么多年的老同学、老朋友，自从他出来后我们依然每年都要聚一次，但是聚会一般都是只谈风月，所以对于他回到创维集团任职我也不好说什么。”8月10日，面对媒体的追问，出席2012年中报解读会的TCL集团董事长李东生，似乎有意躲避着什么。
李东生口中的这位老同学正是8月9日刚刚以集团顾问身份公开回到创维数码(0751.HK)的创维集团创始人黄宏生。而在这位李东生老同学的眼中，今年以来在彩电业务规模上快速增长的TCL已经被创维内部定为中国市场的“头号敌人”，双方的交情在公开的商战面前似乎算不了什么。
2004年11月30日，黄宏生与其胞弟黄培升在香港廉政公署“虎山行”行动中被拘捕。2006年7月7日，黄宏生兄弟被裁定串谋盗窃及诈骗等4项罪名成立，分别被判入狱6年，随后黄宏生辞任董事会非执行主席及公司非执行董事。2009年7月，黄宏生获保释提前出狱。
对于创维集团的数万员工来说，“黄老板”的这次公开回归，其实并没有多大实际意义。“老板从来就没有离开过创维，顾问不顾问其实没有多大意义。”一位创维前高管称。
记者了解到，在2009年7月被提前保释出狱后，黄宏生就经常在创维集团的多次公开场合出现，小到创维内部刊物《创维报》创刊300期的庆祝仪式，黄宏生依然我行我素地提出自己的宝贵意见;大到创维集团每年一次的经销商大会，各地经销商拜见黄宏生的队伍绵延几十米，黄宏生依然笑脸盈盈。
尽管以张学斌、杨东文为首的职业经理人队伍在过去几年中将创维带到了新高度，甚至比老板出事前要好很多，但是在创维员工看来，创维的老板只有一个，精神领袖也只有一个。这也是一家媒体曾以《创维的新国王》为题刊文后，遭到创维内部广泛非议的原因。
然而，用出任集团顾问来与2004年的“虎山行”事件作别后，此前常在媒体上高谈阔论的黄宏生却没有回到媒体的镜头前亮相。过去两年他拒绝了所有媒体的采访要求，他接下来要做什么，怎么想，似乎一直是个谜。
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