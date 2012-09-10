【酷人物】吴海：“屌叔”与桔子酒店的故事

零点过了，吴海还一动不动，大口吸烟，刷着微博。

他又失眠了。

再过几个小时，他将成为新闻热点：美国凯雷集团旗下凯雷亚洲基金III将投资桔子酒店母公司Mandarin Hotel Holdings Limited(以下简称“MHH”)，投资金额超过7500万美元，获49%的控股权。MHH是桔子酒店的海外注册公司，主要业务是在中国运营中端及中高端酒店，旗下包括“桔子酒店”、“桔子酒店精选”和“桔子水晶酒店”3个品牌。此番投资后，凯雷所持股份超过创始人吴海，成为最大股东。凯雷董事总经理张弛也将出任MHH联席董事长。

吴海寻思着，要写一篇博文感谢促成融资的人。他最怕欠下人情债，这会让他背上沉重的心理负担。

他的小兄弟、桔子酒店市场总监陈中说：“没有人可以代替他经历的抉择和艰难，大家经常看到，从凌晨1点到5点，他都在微博里冒泡，说有点失眠，说国外杂志上的冷笑话。”

迷迷糊糊睡了几个小时，吴海起身看书遛狗，匆匆开车去办公室。出门之前，他甚至没有看一眼镜子里年过四十的“屌叔”：T恤、七分裤、沙滩鞋，大眼袋。他的梦想是打造“中国最好的设计师酒店”，融入时尚、艺术、个性和科技等元素的中高端连锁酒店。但他本人却与这些充满诱惑的关键词没有半毛钱关系。

“我也不知道别人怎么评价我，只要对企业不糟糕，我也无所谓。”他出门了。

“桔子”里的秘密

北京望京湖光中街8号，桔子酒店大堂二楼，吴海的办公室。

这里简直是艺术家的坟墓——地上随意铺了层灰色的地毯或是普通大理石，水泥墙面凹凸不平。一套黑色的办公桌椅、一张沙发、一个书柜，和几个纸箱。

自从凯雷宣布了投资消息，吴海的电话响个不停。接下来，他将向不同的人重复着他的创业故事。

吴海是携程系创业军团中的一员，同属这个军团的还有汉庭创始人季琦、7天创始人郑南雁，郑是吴海的铁哥们。吴海称自己是在携程完成了“转型”。