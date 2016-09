【酷人物】1号店于刚：观察、甄别、把握机会

1号店董事长于刚

有一次和平安集团的董事长马明哲一起打高尔夫球时,他讲了一段精彩的话来描述球员的优劣:“五流球手用手打,四流球手用臂打,三流球手用腰打,二流球手用臀打,一流球手用膝打。”我听后猛然开窍,才理解了为什么老虎伍兹打高尔夫球膝盖会受伤,并自嘲到“我充其量也就是一个三流球手,因为我最多也就用到臂部和腰部力量来打球,还没学会如何用到腿和臀。”后来我一直在悟怎样用腿和臀的力量,渐渐有些体会。

后来在复旦大学讲座时,我借用了上面这段用来谈我对机会的看法。我认为:“五流人才看不到机会,四流人才没准备好错失机会,三流人才瞻前顾后浪费机会,二流人才抓住机会,一流人才创造机会。”回想起来,我的人生中很多的机会都是自己创造的。下面分享两个实例。

我89年从沃顿商学院博士毕业时,美国联合航空公司聘取了我,但我决定去德州大学奥斯汀分校任教职。我主动回去对招聘我的联航运营总监说“我虽然没有加入联航,但我对你们的项目非常感兴趣,我希望能帮你们做咨询。免费!”我知道作为一个业界新人,我需要证明我自己,没有资格谈身价。他们看我诚恳,就安排了一个顾问的职位,给我提供一些有空位就可登机的往返机票,没有任何报酬。于是我开始了职业生涯中的第一次咨询。联航最开始给了我一个关于机组人员的排班优化问题(crew scheduling)。我说这个课题业界已经做了三十多年了,能改进的不多,我能做的贡献也不大,希望换一个。于是他们就换了一个飞机维修计划(maintenance planning)问题,我思考后又对他们说,这个项目没有涉及民航的主营业务,只是一个辅助功能,价值有限,希望再换一个。他们又给我第三个项目,叫‘非正常情况下的运营控制’(Irregular Operations Control),并事先给我打预防针说这个项目还没有很清晰的定义,缺乏参考资料,可能性众多且复杂,多次尝试都失败了,很难。但这个项目会直接涉及到航空业的关键运营指标-航班正点率,这是除安全运营率之外对民航最重要的指标。我听后很兴奋,说这就是我想做的,我不怕难,就怕不重要没价值。后来在相当的一段时间里我需要跨越南北从奥斯汀飞到芝加哥联航的总部,并在联航的控制室里数个小时不间断地观察和分析运营部门的实时决策,理解每次决策的依据和考虑元素。最后我指导和协助联航开发了实时航班调整和飞机调换系统,提高了他们的正点率。这段争取来的零报酬咨询为我后来在美国的创业和创建实时应急管理理论打下了坚实的基础并赢得了业界的口碑。我的工作成果发表在数个国际专业杂志上,也引致了后来美国大陆航空公司来找我,并在我还不拥有任何可使用的系统的情况下就跟我签署了120万美元的合同,帮我创业迈出了第一步。

再分享一个。97年我在和美国大陆航空公司的机组人员管理总监Anna White通电话时,无意中听说陆航正在研发人力资源管理系统(manpower management system),已有第三方公司开发了系统原型,正在评估。我马上意识到这个里面的机会所在,于是专程开车去休斯顿,画了一张图给Anna,上面展示了如何将人力资源作为一个整体从人员筛选、招聘、培训、岗位安排、度假申请和安排、提升、离职、转岗、退休等等如何整体规划和每个环节的优化。其中光用模拟机培训飞行员一项的优化就估计每年会给陆航带来数百万美元的价值。Anna听后激动不已,说“太好了,你得讲给我的老板听。”我一星期后又驱车去休市见Anna的上司Fred。Fred听后非常兴奋,立即邀请我给陆航的高层再做一次更大范围的演讲。两星期后我再次前往。这次准备的很充分,将我设想的一个集成的航空人力资源系统各个模块功能都细化了,系统价值也用陆航的数据来评估有根有据。参加会议的至少有5个资深副总裁和满满一屋人,我讲的非常有感觉。讲完后陆航资深副总裁Clay来和我握手,说“你演讲的自信和激情让我回忆起了我的父亲,他总是把他要做的事情当作他的婴儿。”两个月后,陆航决定停止他们的研发,投资400多万美元让我的公司科莱科技按我的思路来开发这套系统。

要想成为一流的人才,首先必须要有敏锐的眼光去观察机会,甄别机会;其次要不断的充实自己,让机会来临时不要因为自己实力不足而让它溜走;同时对好的机会果断决策,有弃有得,不然只能在机会过去后而后悔,说“I could have, would have…”;机会稍纵即逝,时间不等人,勇敢抓住机会者才有可能成功,否则只能望洋兴叹或羡慕他人;而最最重要的是去创造机会,把本不属于自己的机会变成自己的机会,为成功增加一些可能。